Россиянка Виктория Дудакова разделась догола, чтобы получить контракт с UFC: видео

Перед поединком против бразильянки Марии Силвы Дудакова вынуждена была раздеться догола, чтобы успешно сделать вес.

В итоге в ночь на 31 августа Дудакова победила Силву единогласным решением судей и подписала контракт с американским ММА-промоушеном UFC.