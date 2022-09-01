Россиянка Виктория Дудакова разделась догола, чтобы получить контракт с UFC: видео
В сети появилось видео процедуры взвешивания перед турниром Dana White’s Contender Series с участием российской девушки-бойца Виктории Дудаковой.
В сети появилось видео процедуры взвешивания перед турниром Dana White’s Contender Series с участием российской девушки-бойца Виктории Дудаковой.
Перед поединком против бразильянки Марии Силвы Дудакова вынуждена была раздеться догола, чтобы успешно сделать вес.
В итоге в ночь на 31 августа Дудакова победила Силву единогласным решением судей и подписала контракт с американским ММА-промоушеном UFC.
На счету россиянки 6 боев в ММА и 6 побед.