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22:01 (мск), источник: Sport24

Россиянка Виктория Дудакова разделась догола, чтобы получить контракт с UFC: видео

В сети появилось видео процедуры взвешивания перед турниром Dana White’s Contender Series с участием российской девушки-бойца Виктории Дудаковой.

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Источник: vk.com/victoria_dudakova

Перед поединком против бразильянки Марии Силвы Дудакова вынуждена была раздеться догола, чтобы успешно сделать вес.

В итоге в ночь на 31 августа Дудакова победила Силву единогласным решением судей и подписала контракт с американским ММА-промоушеном UFC.

На счету россиянки 6 боев в ММА и 6 побед.

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