Бой Александра Шлеменко и Клебера Соузы закончился вничью

В главном бою вечера Шлеменко дрался с бразильцем Клебером Соузой. Поединок завершился ничейным результатом. Оценки судей: 29−28, 28−29, 28−28.

В первом раунде 38-летний Шлеменко имел преимущество, но во втором раунде 37-летний Соуза перехватил инициативу, а остаток боя россиянин провел с рассечением.

26 августа бывший чемпион Bellator в среднем вес проиграл сербу Александру Иличу, который нокаутировал Шлеменко через 20 секунд после начала боя на турнире RCC 12.