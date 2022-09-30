Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.09
Анже
Марсель
03
Футбол. Зарубежный
30.09
Атлетик
Альмерия
40
Футбол. Зарубежный
30.09
Бавария
Байер
40
Хоккей. КХЛ
30.09
Витязь
Адмирал
Б
32
Хоккей. КХЛ
30.09
Спартак
Торпедо
43
Хоккей. КХЛ
30.09
Локомотив
Северсталь
53
Хоккей. КХЛ
30.09
Металлург
Нефтехимик
56
Хоккей. КХЛ
30.09
Трактор
Салават Юлаев
03
Футбол. Первый дивизион
11:45
Уфа
Балтика
Все события
Фоторепортажи
27ЦСКА — «Ак Барс»: Загитова на трибуне и первый гол Радулова
17ПСЖ — «Ювентус»: пиротехника в Париже и дубль Мбаппе
30 сентября, источник: Sport24

Бой Александра Шлеменко и Клебера Соузы закончился вничью

30 сентября в Омске состоялся пятый по счету турнир лиги Александра Шлеменко — SFC 5.

Наверх
Источник: vk.com/shlemenko_fc

В главном бою вечера Шлеменко дрался с бразильцем Клебером Соузой. Поединок завершился ничейным результатом. Оценки судей: 29−28, 28−29, 28−28.

В первом раунде 38-летний Шлеменко имел преимущество, но во втором раунде 37-летний Соуза перехватил инициативу, а остаток боя россиянин провел с рассечением.

26 августа бывший чемпион Bellator в среднем вес проиграл сербу Александру Иличу, который нокаутировал Шлеменко через 20 секунд после начала боя на турнире RCC 12.

В активе Шлеменко 61 победа, 14 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся. У Соузы 23 победы, 13 поражений, 1 ничья.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Самая горячая женщина 90-х Ирина Салтыкова засветила роскошную грудь, снявшись обнаженной: очень пикантные фото
Украинская теннисистка показала себя без лифчика, раздевшись с подружками на пляже
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь