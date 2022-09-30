Бой Александра Шлеменко и Клебера Соузы закончился вничью
30 сентября в Омске состоялся пятый по счету турнир лиги Александра Шлеменко — SFC 5.
30 сентября в Омске состоялся пятый по счету турнир лиги Александра Шлеменко — SFC 5.
В главном бою вечера Шлеменко дрался с бразильцем Клебером Соузой. Поединок завершился ничейным результатом. Оценки судей: 29−28, 28−29, 28−28.
В первом раунде 38-летний Шлеменко имел преимущество, но во втором раунде 37-летний Соуза перехватил инициативу, а остаток боя россиянин провел с рассечением.
26 августа бывший чемпион Bellator в среднем вес проиграл сербу Александру Иличу, который нокаутировал Шлеменко через 20 секунд после начала боя на турнире RCC 12.
В активе Шлеменко 61 победа, 14 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся. У Соузы 23 победы, 13 поражений, 1 ничья.