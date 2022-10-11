Российского бойца исключили из UFC

В заключительном поединке под эгидой промоушена в тяжелой весовой категории Олейник в октябре уступил представителю Швеции Илиру Латифи в Лас-Вегасе (США).

Как отмечает источник, UFC в будущем может подписать новый контракт с бойцом, который проиграл четыре из пяти последних поединков.