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17:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российского бойца исключили из UFC

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник исключен из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по истечении контракта, сообщает MMA Fighting.

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Источник: РИА "Новости"

В заключительном поединке под эгидой промоушена в тяжелой весовой категории Олейник в октябре уступил представителю Швеции Илиру Латифи в Лас-Вегасе (США).

Как отмечает источник, UFC в будущем может подписать новый контракт с бойцом, который проиграл четыре из пяти последних поединков.

На счету 45-летнего Олейника 17 поражений при 60 победах, один поединок завершился вничью.

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