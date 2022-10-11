Российского бойца исключили из UFC
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник исключен из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по истечении контракта, сообщает MMA Fighting.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник исключен из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по истечении контракта, сообщает MMA Fighting.
В заключительном поединке под эгидой промоушена в тяжелой весовой категории Олейник в октябре уступил представителю Швеции Илиру Латифи в Лас-Вегасе (США).
Как отмечает источник, UFC в будущем может подписать новый контракт с бойцом, который проиграл четыре из пяти последних поединков.
На счету 45-летнего Олейника 17 поражений при 60 победах, один поединок завершился вничью.