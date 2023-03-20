Камил Гаджиев — об Александре Емельяненко: «Пока он пьет»

— Пьет он. Как я понимаю, пока он пьет, — заявил Гаджиев в интервью журналисту Вадиму Тихомирову.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда проиграл блогеру Святославу Коваленко. В январе в соцсетях появилось видео, как Емельяненко-младший идет по улице в состоянии алкогольного опьянения.