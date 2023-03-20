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20 марта, источник: Sport24

Камил Гаджиев — об Александре Емельяненко: «Пока он пьет»

Российский промоутер Камил Гаджиев рассказал о состоянии популярного бойца ММА Александра Емельяненко.

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Источник: РИА "Новости"

— Ничего не слышно об Александре Емельяненко…

— Пьет он. Как я понимаю, пока он пьет, — заявил Гаджиев в интервью журналисту Вадиму Тихомирову.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда проиграл блогеру Святославу Коваленко. В январе в соцсетях появилось видео, как Емельяненко-младший идет по улице в состоянии алкогольного опьянения.

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