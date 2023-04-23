«Где мой пояс? Дайте мне пояс». Павлович после победы над Блейдсом потребовал от UFC титульный бой

«Вы не представляете, какую работу я проделал. Очень тяжело работаю. Где мой пояс? Дайте мне пояс.



Кто-то там говорил, что он Блейдс меня переведет вниз. И что? Ответьте мне.



Я предполагал, что Кертис усовершенствует стойку, захочет со мной подзарубиться. Он понял, что борьба не сработает, и я начал делать свою работу», — сказал Павлович после боя.