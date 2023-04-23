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14:13 (мск), источник: Sport24

«Где мой пояс? Дайте мне пояс». Павлович после победы над Блейдсом потребовал от UFC титульный бой

Российский боец ММА Сергей Павлович прокомментировал победу над американцем Кертисом Блейдсом.

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Источник: РИА "Новости"

Их бой возглавил турнир UFC Vegas 71. Поединок завершился в первом раунде после того, как Павлович нокаутировал соперника.

«Вы не представляете, какую работу я проделал. Очень тяжело работаю. Где мой пояс? Дайте мне пояс.

Кто-то там говорил, что он Блейдс меня переведет вниз. И что? Ответьте мне.

Я предполагал, что Кертис усовершенствует стойку, захочет со мной подзарубиться. Он понял, что борьба не сработает, и я начал делать свою работу», — сказал Павлович после боя.

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