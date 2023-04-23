«Где мой пояс? Дайте мне пояс». Павлович после победы над Блейдсом потребовал от UFC титульный бой
Российский боец ММА Сергей Павлович прокомментировал победу над американцем Кертисом Блейдсом.
Российский боец ММА Сергей Павлович прокомментировал победу над американцем Кертисом Блейдсом.
Их бой возглавил турнир UFC Vegas 71. Поединок завершился в первом раунде после того, как Павлович нокаутировал соперника.
«Вы не представляете, какую работу я проделал. Очень тяжело работаю. Где мой пояс? Дайте мне пояс.
Кто-то там говорил, что он Блейдс меня переведет вниз. И что? Ответьте мне.
Я предполагал, что Кертис усовершенствует стойку, захочет со мной подзарубиться. Он понял, что борьба не сработает, и я начал делать свою работу», — сказал Павлович после боя.