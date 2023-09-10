Боец UFC показал удушающий прием на фанате по его же просьбе

Бернс дебютировал в UFC еще в 2014-м году и имеет результат 15−6 в промоушене. В 2023-м году он провел уже три поединка — выиграл у Нила Магни в январе и Хорхе Масвидаля в апреле, но уступил Белалу Мухаммаду в мае на коротком уведомлении.