Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Алания
Тюмень
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ленинградец
Динамо Мх
10
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Фарерские острова
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Черногория
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Дания
Футбол. Сборные
19:00
Венгрия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Казахстан
Северная Ирландия
10
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь
ЦСКА
ОТ
32
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Албания
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Словения
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
Родина
22
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
11
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
16:04 (мск), источник: Sport24

Боец UFC показал удушающий прием на фанате по его же просьбе

Боец UFC Гилберт Бернс выполнил необычную просьбу фаната перед турниром в Сиднее.

Наверх

Один из поклонников Бернса попросил его выполнить на нем удушающий прием.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бернс дебютировал в UFC еще в 2014-м году и имеет результат 15−6 в промоушене. В 2023-м году он провел уже три поединка — выиграл у Нила Магни в январе и Хорхе Масвидаля в апреле, но уступил Белалу Мухаммаду в мае на коротком уведомлении.

В рейтинге лучших бойцов полусреднего веса Бернс занимает 5-е место.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская спортсменка в платье с разрезами блеснула красотой на чужой свадьбе: «Модели Victoria's Secret отдыхают»
Красавица-модель похвасталась сделанной грудью и накаченными ягодицами: «Только давайте не будем обесценивать»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь