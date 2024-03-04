Исмаилов получил травму перед поединком с Токовым, бой перенесен

Поединок должен был пройти 9 марта в Москве на турнире организации ACA 172. Вместо боя Токов — Исмаилов центральным событием вечера станет поединок в полулегком весе между Курбаном Тайгибовым и Бибертом Туменовым.
«Мы вынуждены отложить бой Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова, запланированный на 9 марта на 172-м турнире в Москве, из-за травмы, которую получил Магомед Исмаилов накануне поединка. И сделаем все от нас зависящее, чтобы провести этот бой в этом году», — сказал основатель промоушена Майрбек Хасиев.
Первый бой между Токовым и Исмаиловым состоялся в мае 2013 года и завершился победой Токова болевым приемом. За карьеру в ММА Исмаилов одержал 18 побед при трех поражениях и одной ничьей. В активе Токова 31 победа и три поражения.