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15:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исмаилов получил травму перед поединком с Токовым, бой перенесен

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бой-реванш между Анатолием Токовым и Магомедом Исмаиловым перенесен на более позднюю дату из-за травмы Исмаилова, сообщается на официальном сайте ассоциации смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA).

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Источник: ACA

Поединок должен был пройти 9 марта в Москве на турнире организации ACA 172. Вместо боя Токов — Исмаилов центральным событием вечера станет поединок в полулегком весе между Курбаном Тайгибовым и Бибертом Туменовым.

«Мы вынуждены отложить бой Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова, запланированный на 9 марта на 172-м турнире в Москве, из-за травмы, которую получил Магомед Исмаилов накануне поединка. И сделаем все от нас зависящее, чтобы провести этот бой в этом году», — сказал основатель промоушена Майрбек Хасиев.

Первый бой между Токовым и Исмаиловым состоялся в мае 2013 года и завершился победой Токова болевым приемом. За карьеру в ММА Исмаилов одержал 18 побед при трех поражениях и одной ничьей. В активе Токова 31 победа и три поражения.

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