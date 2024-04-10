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19:14 (мск), источник: Sport24

«Поступают письма с угрозами из Америки, я стал изгоем в семье». К чему привел отказ Монсона от паспорта США

Российский боец ММА и общественный деятель Джефф Монсон рассказал о последствиях отказа от американского гражданства.

«Поступают письма с угрозами из Америки, я стал изгоем в семье». К чему привел отказ Монсона от паспорта США | Источник: Соцсети

В 2018 году уроженец США Монсон получил гражданство России, а в мае 2023 года спортсмен сдал свой американский паспорт.

«Поступает много писем с угрозами от людей из Америки, я потерял нескольких друзей. Большая часть моей семьи, мои тети, дяди, двоюродные братья и сестры больше не разговаривают со мной, я как изгой в семейном кругу, но это того стоит», — заявил Монсон в интервью РИА Новости.

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