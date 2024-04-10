«Поступают письма с угрозами из Америки, я стал изгоем в семье». К чему привел отказ Монсона от паспорта США | Источник:

«Поступают письма с угрозами из Америки, я стал изгоем в семье». К чему привел отказ Монсона от паспорта США | Источник: Соцсети

«Поступает много писем с угрозами от людей из Америки, я потерял нескольких друзей. Большая часть моей семьи, мои тети, дяди, двоюродные братья и сестры больше не разговаривают со мной, я как изгой в семейном кругу, но это того стоит», — заявил Монсон в интервью РИА Новости.