Хабиб подтвердил, что Махачев договорился о новом поединке: «Дата уже есть, а соперника скоро узнаете» | Источник:

Царукян сказал, что победил бы молодого Хабиба. Серьезно?

Мендес сравнил Хабиба и Ислама: «Махачев лучше с точки зрения навыков. Но никто не был таким же опасным, как Нурмагомедов».