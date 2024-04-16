Али Абдель-Азиз — о Харрисон: «Она напоминает мне Хабиба» | Источник: Sports.Ru

Она напоминает мне Хабиба Нурмагомедова. До того, как он стал чемпионом", — написал в социальных сетях менеджер Али Абдель-Азиз.

Харрисон дебютировала в UFC в ночь на 14 апреля, победив Холли Холм удушающим приемом во втором раунде.

Обновленные рейтинги UFC: Холлоуэй поднялся на шесть позиций в P4P, Харрисон — четвертая в женском легчайшем весе.