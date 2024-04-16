Али Абдель-Азиз — о Харрисон: «Она напоминает мне Хабиба»
"Где Ракель [Пеннингтон], где Джулианна [Пенья]? Все говорили, что карьере Кайлы пришел конец, но в 2024 году она будет самым избегаемым бойцом организации.
"Где Ракель [Пеннингтон], где Джулианна [Пенья]? Все говорили, что карьере Кайлы пришел конец, но в 2024 году она будет самым избегаемым бойцом организации.
Она напоминает мне Хабиба Нурмагомедова. До того, как он стал чемпионом", — написал в социальных сетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Харрисон дебютировала в UFC в ночь на 14 апреля, победив Холли Холм удушающим приемом во втором раунде.
Обновленные рейтинги UFC: Холлоуэй поднялся на шесть позиций в P4P, Харрисон — четвертая в женском легчайшем весе.
Харрисон — о переходе из PFL в UFC: «Я ушла от миллионов долларов. Мне нужен титульный бой до конца года».