Всех участников массовой драки на турнире ММА в Москве пожизненно дисквалифицируют
Также один из бойцов отдаст весь свой гонорар ринг-герл, которую он ударил ногой.
Также один из бойцов отдаст весь свой гонорар ринг-герл, которую он ударил ногой.
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Руководство организации Hardcore дисквалифицирует всех участников массовой драки, которая произошла на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Hardcore.
Турнир проходил 19 апреля. Главным поединком вечера был бой между иранцем Али Хейбати и представителем Армении Аркадием Осипяном. После поединка в зале началась массовая драка. В частности, толпа избивала Осипяна. Также на этом турнире Хейбати ударил ногой ринг-герл, выносившую таблички с номерами раундов.
«Все участники будут пожизненно дисквалифицированы. Хейбати отдаст девушке весь свой гонорар», — сказал собеседник агентства.