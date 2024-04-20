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12:00 (мск), источник: ТАСС

Всех участников массовой драки на турнире ММА в Москве пожизненно дисквалифицируют

Также один из бойцов отдаст весь свой гонорар ринг-герл, которую он ударил ногой.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Руководство организации Hardcore дисквалифицирует всех участников массовой драки, которая произошла на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Hardcore.

Турнир проходил 19 апреля. Главным поединком вечера был бой между иранцем Али Хейбати и представителем Армении Аркадием Осипяном. После поединка в зале началась массовая драка. В частности, толпа избивала Осипяна. Также на этом турнире Хейбати ударил ногой ринг-герл, выносившую таблички с номерами раундов.

«Все участники будут пожизненно дисквалифицированы. Хейбати отдаст девушке весь свой гонорар», — сказал собеседник агентства.

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