Махачев проведет бой с Царукяном после поединка против Порье

«Ислам защитится в поединке против Порье, а потом у нас будет бой с Арманом, — сказал Магомедов. — Мы должны признать, он заслужил этот бой, выбрался на первую строчку рейтинга и победил всех соперников. Пока у нас на горизонте эти два боя, а дальше будем смотреть».