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10:13 (мск), источник: ТАСС

Махачев проведет бой с Царукяном после поединка против Порье

Поединок россиянина против американца пройдет 2 июня в США.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев проведет бой против соотечественника Армана Царукяна после поединка против американца Дастина Порье. Об этом ТАСС сообщил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

«Ислам защитится в поединке против Порье, а потом у нас будет бой с Арманом, — сказал Магомедов. — Мы должны признать, он заслужил этот бой, выбрался на первую строчку рейтинга и победил всех соперников. Пока у нас на горизонте эти два боя, а дальше будем смотреть».

«Бой с Царукяном в этом году? Да, это может быть в Абу-Даби или Нью-Йорке», — добавил собеседник агентства.

Бой Махачев — Порье возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня по московскому времени в США.

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