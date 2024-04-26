Махачев проведет бой с Царукяном после поединка против Порье
Поединок россиянина против американца пройдет 2 июня в США.
Поединок россиянина против американца пройдет 2 июня в США.
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев проведет бой против соотечественника Армана Царукяна после поединка против американца Дастина Порье. Об этом ТАСС сообщил менеджер Махачева Ризван Магомедов.
«Ислам защитится в поединке против Порье, а потом у нас будет бой с Арманом, — сказал Магомедов. — Мы должны признать, он заслужил этот бой, выбрался на первую строчку рейтинга и победил всех соперников. Пока у нас на горизонте эти два боя, а дальше будем смотреть».
«Бой с Царукяном в этом году? Да, это может быть в Абу-Даби или Нью-Йорке», — добавил собеседник агентства.
Бой Махачев — Порье возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня по московскому времени в США.