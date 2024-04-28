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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главной бой турнира UFC закончился прямым нокаутом: видео финиша

Перес нокаутировал Николау в главном событии турнира UFC Vegas 91.

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Матеус Николау досрочно уступил американцу Алексу Пересу в главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 91.

Противостояние в Лас-Вегасе завершилось нокаутом во втором раунде.

Рекорд экс-претендента на титул UFC в наилегчайшем весе Переса — 25 побед и восемь поражений. На счету проигравшего спортсмена 19 побед при четырех поражениях и ничьей.

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