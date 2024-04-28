Главной бой турнира UFC закончился прямым нокаутом: видео финиша
Перес нокаутировал Николау в главном событии турнира UFC Vegas 91.
Перес нокаутировал Николау в главном событии турнира UFC Vegas 91.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Матеус Николау досрочно уступил американцу Алексу Пересу в главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 91.
Противостояние в Лас-Вегасе завершилось нокаутом во втором раунде.
Рекорд экс-претендента на титул UFC в наилегчайшем весе Переса — 25 побед и восемь поражений. На счету проигравшего спортсмена 19 побед при четырех поражениях и ничьей.