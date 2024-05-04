Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Даллас
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
3.05
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
3.05
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
3.05
Ланс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
3.05
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
3.05
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
3.05
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
14:30
Химки
Сокол
Все события
02:29 (мск), источник: Sport24

«Я сделаю это». Сергей Павлович показал подготовку к бою против Александра Волкова

Топовый российский боец UFC Сергей Павлович опубликовал видео с тренировки при подготовке к поединку против своего соотечественника Александра Волкова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Павлович и Волков сойдутся в октагоне на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня.

«Если ты устал, отдохни. А я это сделаю», — подписал ролик Сергей.

Сергей Павлович провел 20 боев в ММА и одержал 18 побед. На счету Александра Волкова 37 выигрышей в 47 поединках.

Читайте также от «Sport24»
Россиянка рассказала, что ее удивило в Китае: «У китайцев так не принято, у них это вызывает недоумение»
Русская биатлонистка, сделавшая пирсинг сосков: «Папа узнал из новостей. Я готова на многое во имя самовыражения»
«Жестоко такое с утра мужикам показывать». Видео, после которого русскую спортсменку атаковали «пацаны в директе»
Бывшая жена украинского футболиста: «Почему так много мужиков, зацикленных на анале? Думаю, им интересно просто»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь