«Я сделаю это». Сергей Павлович показал подготовку к бою против Александра Волкова
Топовый российский боец UFC Сергей Павлович опубликовал видео с тренировки при подготовке к поединку против своего соотечественника Александра Волкова.
Топовый российский боец UFC Сергей Павлович опубликовал видео с тренировки при подготовке к поединку против своего соотечественника Александра Волкова.
Павлович и Волков сойдутся в октагоне на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня.
«Если ты устал, отдохни. А я это сделаю», — подписал ролик Сергей.
Сергей Павлович провел 20 боев в ММА и одержал 18 побед. На счету Александра Волкова 37 выигрышей в 47 поединках.