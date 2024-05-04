Россиянка Дьячкова уступила шведке Санделл в бою за титул чемпионки мира по тайскому боксу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241324&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

БАНГКОК, 4 мая. /ТАСС/. Россиянка Наталья Дьячкова уступила шведке Смилле Санделл техническим нокаутом во втором раунде в поединке за титул чемпионки мира по тайскому боксу в лиге One Championship. Бой состоялся на стадионе «Лумпхини» в Бангкоке.

29-летняя Дьячкова дралась за вакантный титул, поскольку 19-летняя Санделл лишилась чемпионского пояса, провалив взвешивание в весовой категории до 56,7 кг. В итоге поединок состоялся в промежуточном весе до 57,1 кг. Дьячкова потерпела первое поражение в пяти последних боях в One Championship.