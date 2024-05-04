Фёдор Емельяненко: с ММА я закончил, хочу попробовать себя в боксе

«С ММА я закончил. К сожалению, у меня есть травмы, с которыми я уже не могу бороться. Но я хочу побоксировать. Хотел бы попробовать себя в боксе.



Я тренируюсь, пока ведутся предварительные переговоры с потенциальными соперниками. Вот думал, что с Майком Тайсоном подерёмся, но он что-то не захотел. Сейчас общаемся с несколькими бойцами, вернее, с их промоутерами. Но пока я не хотел бы озвучивать их имена. Если что-то срастётся, то в ближайшее время всё узнаем», — сказал Фёдор Емельяненко в интервью YouTube-каналу Sport+ Qazaqstan.