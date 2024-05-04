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13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Фёдор Емельяненко: с ММА я закончил, хочу попробовать себя в боксе

Прославленный ветеран смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко рассказал, что закончил с ММА, но хочет попробовать себя в боксе.

Фёдор Емельяненко: с ММА я закончил, хочу попробовать себя в боксе | Источник: Чемпионат.com

«С ММА я закончил. К сожалению, у меня есть травмы, с которыми я уже не могу бороться. Но я хочу побоксировать. Хотел бы попробовать себя в боксе.

Я тренируюсь, пока ведутся предварительные переговоры с потенциальными соперниками. Вот думал, что с Майком Тайсоном подерёмся, но он что-то не захотел. Сейчас общаемся с несколькими бойцами, вернее, с их промоутерами. Но пока я не хотел бы озвучивать их имена. Если что-то срастётся, то в ближайшее время всё узнаем», — сказал Фёдор Емельяненко в интервью YouTube-каналу Sport+ Qazaqstan.

Напомним, последним поединком Фёдора Емельяненко стал бой с американцем Райаном Бейдером на Bellator 290 в феврале 2023 года, который россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Фёдора 48 поединков, в которых он одержал 40 побед (15 нокаутом), потерпел семь поражений, а ещё один бой остался без результата.

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