Легендарный бразилец одержал победу на UFC 301 в Рио-де-Жанейро
Жозе Алдо одержал победу над Джонатаном Мартинесом на UFC 301.
Жозе Алдо одержал победу над Джонатаном Мартинесом на UFC 301.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА), член Зала славы и экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жозе Алдо взял верх над американцем Джонатаном Мартинесом в рамках соглавного события турнира UFC 301 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Поединок закончился победой бразильца единогласным решением судей. Алдо вернулся в октагон впервые с августа 2022 года, когда потерпел поражение от грузина Мераба Двалишвили. У Мартинеса прервалась шестиматчевая победная серия.
В главном событии вечера чемпион лиги в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа (Бразилия) проведет вторую защиту титула, его оппонентом станет Стив Эрцег (Австралия).