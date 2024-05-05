Легендарный бразилец одержал победу на UFC 301 в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА), член Зала славы и экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жозе Алдо взял верх над американцем Джонатаном Мартинесом в рамках соглавного события турнира UFC 301 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-224234032&hd=2&id=456240505&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок закончился победой бразильца единогласным решением судей. Алдо вернулся в октагон впервые с августа 2022 года, когда потерпел поражение от грузина Мераба Двалишвили. У Мартинеса прервалась шестиматчевая победная серия.