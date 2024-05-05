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08:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легендарный бразилец одержал победу на UFC 301 в Рио-де-Жанейро

Жозе Алдо одержал победу над Джонатаном Мартинесом на UFC 301.

Источник: AFP 2023

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА), член Зала славы и экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жозе Алдо взял верх над американцем Джонатаном Мартинесом в рамках соглавного события турнира UFC 301 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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Поединок закончился победой бразильца единогласным решением судей. Алдо вернулся в октагон впервые с августа 2022 года, когда потерпел поражение от грузина Мераба Двалишвили. У Мартинеса прервалась шестиматчевая победная серия.

В главном событии вечера чемпион лиги в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа (Бразилия) проведет вторую защиту титула, его оппонентом станет Стив Эрцег (Австралия).

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