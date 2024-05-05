Джон Джонс сообщил, что назначена дата его следующего боя в UFC

«У меня есть дата, и я позволю боссу Дане [Уайту] объявить об этом», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Джонс не выступал с марта 2023 года, когда, вернувшись после трёх лет отсутствия, завоевал вакантный титул в тяжёлом весе, «задушив» в первом раунде француза Сириля Гана.