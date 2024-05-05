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19:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Джон Джонс сообщил, что назначена дата его следующего боя в UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс сообщил, что уже знает дату своего возвращения в клетку престижнейшего промоушена мира.

«У меня есть дата, и я позволю боссу Дане [Уайту] объявить об этом», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Джонс не выступал с марта 2023 года, когда, вернувшись после трёх лет отсутствия, завоевал вакантный титул в тяжёлом весе, «задушив» в первом раунде француза Сириля Гана.

Поединок с Ганом стал для Джонса 14-м титульным боем в карьере. Все остальные чемпионские бои он провёл в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг), где дважды становился обладателем пояса.

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