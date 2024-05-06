Федор Емельяненко: «Что сейчас происходит на Украине — большая трагедия» | Источник: РИА "Новости"

"Мы сражаемся не с братскими народами, а с фашистами, националистами. А братский народ мы поддерживаем. Для любого православного человека, верующего — это большая трагедия, что сейчас происходит на Украине, что сейчас происходит между нашими народами.

Я хожу в храм, и в каждое воскресенье мы читаем молитвы о том, чтобы прекратилось это, чтобы у народа украинского спала эта пелена с глаз, чтобы прекратился раскол в вере нашей православной. Мы с большой болью переживаем это«, — сказал Емельяненко в интервью ютуб-каналу “Уақыт көрсетеді”.