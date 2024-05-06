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02:17 (мск), источник: Sport24

Федор Емельяненко: Что сейчас происходит на Украине — большая трагедия

Прославленный российский боец ММА Федор Емельяненко высказался о конфликте России и Украины.

Федор Емельяненко: «Что сейчас происходит на Украине — большая трагедия» | Источник: РИА "Новости"

"Мы сражаемся не с братскими народами, а с фашистами, националистами. А братский народ мы поддерживаем. Для любого православного человека, верующего — это большая трагедия, что сейчас происходит на Украине, что сейчас происходит между нашими народами.

Я хожу в храм, и в каждое воскресенье мы читаем молитвы о том, чтобы прекратилось это, чтобы у народа украинского спала эта пелена с глаз, чтобы прекратился раскол в вере нашей православной. Мы с большой болью переживаем это«, — сказал Емельяненко в интервью ютуб-каналу “Уақыт көрсетеді”.

Напомним, что свой последний бой 47-летний Емельяненко провел в феврале 2023 года (Bellator 290), где проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде.

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