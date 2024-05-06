UFC предложит Рахмонову экзотический вариант. Нужно ли на такое соглашаться?

Исходя из вероятного матчмейкинга, корреспондент Vesti.kz предполагает, что Рахмонову может поступить экзотическое предложение от UFC. Любопытно, согласится ли казахстанец на него.

29-летний Рахмонов, на счету которого шесть побед в шести боях в UFC, не так давно приступил к полноценным тренировкам. По словам третьего номера рейтинга, он будет готов вернуться к сентябрю-октябрю.

27-летний Маддалена, выигравший 17 боев подряд, семь из которых — в UFC, готов выступить уже в августе. Пятый номер рейтинга жаждет встречи с Шавкатом, хотя неоднократно признавался, что в идеале подрался бы с ним в титульном противостоянии.

Если учесть готовность обоих вернуться в клетку в конце лета или начале осени, то вариантов для локации не так много. Такой бой, как Рахмонов — Делла Маддалена, матчмейкеры UFC наверняка припасли бы под грандиозный номерной ивент.

Таковым можно назвать событие UFC 305, которое пройдет 18 августа в Перте (Австралия). Если задуматься, то это чуть ли не самый вероятный вариант для Шавката. Во-первых, поединок с Маддаленой кажется неизбежным (остальные бойцы заняты, а еще у них есть взаимное желание).

Во-вторых, большой турнир в Австралии UFC постараются сделать максимально интересным для местных зрителей. Это значит, что фанаты увидят большое количество топовых австралийских файтеров, одним из которых, безусловно, является Джек. Да, Шавкат говорил про сентябрь-октябрь, но если UFC вышлют ему контракт на вторую половину августа, то есть большая вероятность, что он не откажется. Ведь если упустить эту возможность, то тогда австралиец подерется с кем-то другим. И в таком случае уже у Номада возникнут проблемы с поиском нового противника.

Поэтому бой между двумя перспективными полусредневесами вполне может находиться в разработке на эту дату. Другими вариантами являются UFC 306 в Лас-Вегасе (Невада, США), который состоится 15 сентября, UFC 307, который пока не анонсирован, но, по разной информации, может пройти в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) или Мадриде (Испания) на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу» в начале октября, а также UFC 308, запланированный на 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В Лас-Вегасе Рахмонов провел последние пять поединков, поэтому он будет не против идеи выступить на UFC 306. Если 307-й турнир состоится в Испании, то для Шавката это тоже неплохой вариант, ведь он еще не бился в Европе. А 308-й ивент в ОАЭ — чуть ли не идеальный. Ведь тогда Шавкат подерется ближе к дому.

Но так как Делла Маддалена потенциально один из хедлайнеров UFC 305, то шансов организовать данный поединок в Австралии будет побольше. По крайней мере, это будет первый вариант от UFC.

Для Рахмонова это экзотика, так как он никогда в карьере не дрался на зеленом континенте. Семь своих профессиональных поединков он провел в Казахстане (4 — в Астане, 2 — в Алматы, 1 — в Талдыкоргане), пять — в США (все — в Лас-Вегасе), три — в России (в Назрани, Оренбурге и Санкт-Петербурге), по одному — в Азербайджане (Баку), Южной Корее (Хвасун) и ОАЭ (Абу-Даби).

Поэтому новая обстановка, совсем другой континент, родина соперника — все это создаст непривычную атмосферу даже такому опытному бойцу, как Рахмонов. И есть вопрос, согласится ли на эти условия Шавкат, или же он сделает акцент на проведении боя осенью, в более привычных для себя условиях.