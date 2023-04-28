Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Монца
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Факел
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Лечче
Удинезе
10
Хоккей. НХЛ
29.04
Айлендерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
29.04
Флорида
Бостон
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Динамо Мх
00
Хоккей. НХЛ
29.04
Миннесота
Даллас
Хоккей. НХЛ
29.04
Сиэтл
Колорадо
Все события
17:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийский комитет Чехии принял резолюцию против участия россиян и белорусов на ОИ-2024

Олимпийский комитет Чехии (COV) на официальном сайте объявил о принятии резолюции против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года.

Наверх
Источник: AP 2022

«COV полностью поддерживает санкции, наложенные на Россию и Беларусь. Мы не согласны с какой-либо формой участия России и Беларуси в отборочных турнирах на Олимпийские игры — 2024 или на самой Олимпиаде во время конфликта на Украине», — говорится в заявлении организации.

«Я рад, что представители наших национальных спортивных ассоциаций придерживаются того же мнения, что и COV. Именно поэтому мы можем действовать сообща. Важно, что мы все работаем над тем, чтобы не допустить участия спортсменов из России и Беларуси», — отметил глава COV Иржи Кейвал.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не смешите людей». Очень странный и подозрительный матч во Второй лиге
Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь