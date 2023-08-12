Когда спортсмены начали менять гражданство и почему это явление стало массовым

30 января 1957 года уже известный на весь мир футболист Альфредо Ди Стефано впервые выходит на поле в майке своей новой сборной — Испании. Ди Стефано забивает в товарищеской встрече с Нидерландами три мяча, а его команда выигрывает со счетом 5:1. Для самого Альфредо испанская сборная — уже третья национальная команда в карьере, до этого он успел провести несколько неофициальных матчей за Колумбию, а еще раньше, в 1947 году, выиграть чемпионат Южной Америки в составе сборной Аргентины, страны, в которой Ди Стефано родился.

Ди Стефано и еще один легендарный футболист середины прошлого века, Ладислав Кубала, который тоже играл за три сборные — Венгрии, Чехословакии и Испании, меняли сборные просто на основании получения паспорта новой страны. Эти случаи были одними из первых в спорте вообще, не только в футболе. Однако именно ФИФА первой из международных федераций стала задумываться о том, что нужно регулировать процесс смены спортивного гражданства. В 1964 году было решено, что сборная у футболиста может быть только одна — та, за которую он сыграл свой первый официальный матч.

Что такое спортивное гражданство

Спортивное гражданство — это правовая связь спортсмена с неродным для него государством, которая дает возможность выступать за сборную и в национальных соревнованиях этого государства без ограничений. Процесс смены спортивного гражданства также называется натурализацией. Процедура зависит от вида спорта и от того, федерации каких стран договариваются между собой. Если обобщить, то смена спортивного гражданства выглядит так:

1) Получение паспорта новой страны на основании происхождения родителей или других ближайших родственников, на основании определенного срока проживания на территории этой страны или на основании решения властей принимающей стороны.

2) Ожидание переходного периода: в некоторых случаях спортсмен должен пройти карантин, прежде чем начать выступать за новую страну. В этот период он не может участвовать в международных соревнованиях.

3) Получение спортивного гражданства, то есть права участвовать в соревнованиях под флагом неродной страны. Иногда атлету для этого приходится отказываться от своего предыдущего паспорта.

Альфредо Ди Стефано | Источник: AP 2023

Поток из Африки

Большую роль в развитии феномена смены спортивного гражданства на первом этапе сыграли африканские страны. До начала 1960-х годов они были колониями европейских государств, африканское население говорило на французском, португальском, английском языках, в некоторых случаях люди получали паспорта и уезжали строить спортивную карьеру в Европу.

Например, легендарный футболист Эйсебио родился в португальской колонии, которая сейчас известна как Мозамбик, его отец был ангольцем, мать — мозамбийкой. В 1961 году Эйсебио перешел в лиссабонскую «Бенфику», получил паспорт Португалии и стал выступать за национальную сборную этой страны, а в 1966-м выиграл с ней бронзовые медали чемпионата мира в Англии. Тогда в сборной Португалии, кроме Эйсебио, были еще четыре натурализованных футболиста из Мозамбика.

Эйсебио в форме сборной Португалии | Источник: AP 2023

В индивидуальных видах, пожалуй, самая громкая смена спортивного гражданства среди африканцев известна в легкой атлетике. В 1966 году уже в свободной от колониализма Южно-Африканской республике родилась Зола Бадд. В возрасте 17 лет, в 1983 году, она поставила мировой рекорд в беге на 5000 метров. Но из-за того, что выступление проходило в ЮАР, которая была отстранена от мировых соревнований из-за режима апартеида, рекорд официально верифицирован не был.

Тогда британский таблоид Daily Mail убедил отца Золы Бадд подать заявление на получение ею британского гражданства на том основании, что дед был британцем. За смену спортивного гражданства Daily Mail предлагала Бадд 40 тысяч фунтов, бесплатное жилье и помощь с поиском работы членам ее семьи. Взамен газета хотела получить эксклюзивные права освещение жизни спортсменки.

Легкоатлетка Зола Бадд на Олимпиаде-1984 под флагом сборной Великобритании | Источник: AP 2023

Daily Mail развернула активную кампанию и стала оказывать давление на ряд британских министров, чтобы они выдали Бадд паспорт. Издание было заинтересовано в том, чтобы спортсменка выступила за сборную Великобритании на летних Олимпийских играх 1984 года. Для этого требовалась ускоренная процедура получения гражданства, но Министерство внутренних дел официально не хотело идти на такой шаг.

Исключительное обращение с гражданкой Южной Африки, позволяющее ей избежать спортивных ограничений, наложенных на ее страну, и участвовать в Олимпийских играх за Великобританию, будет рассматриваться как циничный шаг, который подорвет эту добрую волю. Леон Бриттан министр внутренних дел Великобритании 1983–1985 годы

Но всего через десять дней после того, как Бадд официально подала заявление на получение британского гражданства, 17-летняя девушка получила свой паспорт. Остается неясным, было ли решение обусловлено ее талантом, происхождением или сочетанием и того и другого. Бадд не оправдала ожиданий и не смогла взять медаль на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе.

Правда, уже в следующем году она немного реабилитировалась и выиграла чемпионат мира в беге по пересеченной местности, побила несколько рекордов Великобритании и установила теперь уже официальное мировое достижение в беге на 5000 метров. На Олимпиаде 1992 года в Барселоне Бадд вернулась под флаг ЮАР, но снова не попала на пьедестал.

Легкоатлетка Зола Бадд (в центре) на Олимпиаде-1992 под флагом сборной ЮАР | Источник: AP 2023

Массовая спортивная миграция

По-настоящему массовым явлением смена спортивного гражданства стала в начале 2000-х. Проблема снова проявилась в футболе. Переизбыток качественных игроков в более богатых на таланты странах, преимущественно Бразилии, выталкивал их в сборные государств, к которым эти футболисты не имели никакого отношения, и где не было такой жесткой конкуренции.

Сборные с Ближнего Востока, а также слабые африканские команды скупали себе бразильцев и африканцев посильнее. Федерация футбола Катара хотела видеть в составе звездного Аилтона, который не попадал в состав сборной Бразилии. Ему был предложен бонус в несколько миллионов евро, но переход так и не состоялся.

Бразильский футболист Аилтон | Источник: AP 2023

В 2003 году сборная Того выставила на поле шесть бразильских игроков, недавно сменивших спортивное гражданство, а в период с 2005-го по 2007 год в Экваториальной Гвинее также было восемь натурализованных футболистов, не имеющих никакого отношения к этой стране. Под угрозой оказался сам принцип соревнования сборных.

Если мы не остановим этот фарс, если не остановим поток игроков из Бразилии в Европу, Азию и Африку, тогда на ЧМ-2014 или ЧМ-2018 мы получим 32 сборных, 16 из которых будут полны бразильских игроков. Йозеф Блаттер президент ФИФА в 1998–2015 годы

Чтобы помешать торговле сборниками, на конгрессе ФИФА в 2004 году были ужесточены правила смены спортивного гражданства. Теперь для этого нужно было доказать четкую связь с любым государством, сборную которого атлеты хотят представлять в международном футболе. У игрока должен был быть по крайней мере один родитель или прародитель из страны, или футболист должен был проживать в стране на протяжении минимум двух лет. В 2008 году последнее требование ужесточили и подняли планку минимального срока проживания на территории страны до пяти лет.

Сборная Франции по футболу в квалификационном турнире к Евро-2008 | Источник: AP 2023

Похожая ситуация с переизбытком талантливых спортсменов из одной страны сложилась в баскетболе. С середины 2000-х американцы, в первую очередь мужчины, но и женщины тоже, стали менять спортивное гражданство и выступать за сборные других стран, потому что шансов пробиться в национальную команду США не было никаких.

С тех пор новые паспорта получили свыше ста американских баскетболистов. Сейчас эта тенденция сохранилась, больше половины европейских и азиатских сборных имеют в своем составе представителей США. Самый свежий пример — форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон, который в июле 2023 года получил китайское гражданство и уже меньше чем через месяц сыграет в составе новой сборной на чемпионате мира.

Баскетболист Кайл Андерсон | Источник: AP 2023

Остальные виды спорта волна смены гражданства накрыла уже в 2010-х. Здесь не было таких массовых и частых переходов спортсменов одной страны под флаг другой, как в футболе или баскетболе, но отдельные случаи заслуживают упоминания. Например, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, 14 из 23 игроков мужской гандбольной сборной Катара были натурализованными. Правда, дальше четвертьфинала, куда выходили все команды-участницы, катарской команде пробиться не удалось. Тогда же, на бразильской Олимпиаде, 60 процентов делегации из Азербайджана составляли спортсмены, которые в разное время сменили гражданство.

Это помогло Азербайджанe установить не побитый до сих пор национальный рекорд по общему количеству завоеванных наград. Из Рио сборная страны увезла восемнадцать медалей, около половины из которых принесли вчерашние легионеры. Единственное золото в 2016 году для Азербайджана завоевал борец Радик Исаев, воспитанник дагестанской школы борьбы, чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны. После непопадания на Олимпиаду-2012 в составе сборной России Исаев решил сменить спортивное гражданство и перешел в азербайджанскую федерацию.

Российский борец Радик Исаев, выступавший под флагом Азербайджана | Источник: AP 2023

Россия, а точнее Северный Кавказ и борцы оттуда тоже являются своеобразными спортивными донорами, как Бразилия в футболе или США в баскетболе. За последние 30 лет российские борцы, перешедшие под флаги других стран, принесли им в сумме больше ста медалей Олимпиад и чемпионатов мира. Особенно выделяется Артур Таймазов. Он не прошел отбор в сборную России на Олимпиаду-2000 в Сиднее, начал выступать за Узбекистан и завоевал золотую и серебряные олимпийские медали, дважды выигрывал чемпионаты мира, два раза брал серебро и один раз бронзу на мировых первенствах. После окончания спортивной карьеры Таймазов вернулся в Россию и на протяжении пяти лет был депутатом Государственной Думы.

Чтобы сменить спортивное гражданство футболист должен соответствовать ряду критериев:

на момент последней игры за сборную родной страны ему не должно быть больше 21 года;

количество игр за нее не должно превышать трех, включая товарищеские;

с момента последнего матча за одну сборную перед переходом в другую должно пройти не менее трех лет;

при этом футболист вообще не должен вызываться на финальную стадию чемпионата мира или континента.

Ближе к концу 2010-х годов большинство международных федераций стало внимательнее подходить к процессу смены спортивного гражданства и ужесточать требования при переходе атлетов. Это делалось двумя способами. Во-первых, увеличили срок карантина, когда спортсменам после получения паспорта новой страны необходимо было пропускать международные старты на протяжении трех лет вместо двух. Во-вторых, увеличивались минимальные сроки проживания в стране, которую спортсмен хочет представлять, не являясь ее гражданином. И только футбол снова оказался передовиком и к тому моменту пошел в сторону небольших послаблений. В 2020 году чиновники из ФИФА решили защитить молодых игроков, которые приняли участие в нескольких матчах сборной родной страны, а потом перестали туда попадать.

Россия: очередь на выход и на вход

В современном спорте одной из самых горячих точек в плане смены спортивного гражданства, пожалуй, можно назвать Россию. После санкций, наложенных на наш спорт, количество желающих поменять паспорт, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях значительно выросло. По неофициальным данным, за последний год из-под российского спортивного гражданства вышли больше 200 атлетов. Среди принявших такое решение — 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин, двукратная чемпионка России, чемпионка Европы Александра Костенюк, чемпион мира 2021 года по спидвею Артем Лагута, бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев, чемпионка мира по конькобежному спорту среди юниоров 2016 года Елизавета Голубева, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике 2019 года среди юниоров Анастасия Симакова.

Российская шахматистка Александра Костенюк (справа), сменившая спортивное гражданство на швейцарское | Источник: AP 2023

В комитете Госдумы по спорту с одной стороны отрицают наличие такого количества уехавших, с другой — разрабатывают законопроект, согласно которому кандидаты в сборную России, меняющие спортивное гражданство, должны будут платить государству компенсацию за потраченные на их подготовку средства.

Выходит, что деньги наших налогоплательщиков потрачены впустую. На мой взгляд, государство вполне вправе потребовать компенсацию за переход такого спортсмена. Потому что какая‑то другая страна получает себе готового чемпиона, просто выплачивая ему зарплату и не потратив ни копейки на его становление. С какой стати‑то? Дмитрий Свищев глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Любопытно, что в нашем спорте сейчас активно идет процесс не только «на выход», но и «на вход». И если для тех, кто отказывается от российского спортивного гражданства, главной мотивацией является возможность выступать на международных соревнованиях, то для тех, кто хочет получить российский паспорт, называют две другие причины. Во-первых, возможность платить меньше налогов, во-вторых — не считаться легионерами в клубных турнирах. В первую очередь это касается футбольной РПЛ и хоккейной КХЛ. Так, за последнее время российские паспорта получили бразильские футболисты Клаудиньо и Малком, еще несколько менее известных игроков тоже заявили о своем желании. В КХЛ обладателем российского паспорта стал защитник «Динамо» Бреннан Менелл, запустил процесс по получению гражданства канадский нападающий из СКА Брендан Лайпсик, о своем желании заявляли канадец Кэмерон Ли из «Амура» и чех Остап Сафин, подписавший пробный контракт с тольяттинской «Ладой».

Бразильцы Малком и Клаудиньо в составе «Зенита» в сезоне РПЛ 2022/2023 | Источник: РИА "Новости"

Важно отметить, что для 13-процентного подоходного налога в России не обязательно быть гражданином страны, достаточно являться просто налоговым резидентом РФ и проводить в стране 183 дня в году. Гражданство спортсмена в этом случае роли не играет.

А вот со статусом легионера не все так просто. И в РПЛ, и в КХЛ легионером не считается только тот спортсмен, который потенциально имеет возможность стать членом сборной. Футболисты Клаудиньо и Малком по регламенту ФИФА таковыми стать уже не могут, так как заиграны за сборную Бразилии. Поэтому истинный мотив получения ими российских паспортов остается неизвестным. Что касается вышеназванных хоккеистов, то они по регламенту международной федерации имеют право быть привлеченными к играм за сборную России. Для этого следом за получением российского паспорта им нужно получить спортивное гражданство РФ. Меннел из «Динамо» уже сделал это, причем вопрос решился очень быстро, меньше чем за месяц.

Таким образом, в случае с иностранными спортсменами в КХЛ мотив снятия легионерского статуса можно считать основным, учитывая, что лимит на легионеров в отечественном хоккее был ужесточен с 1 августа этого года. Теперь в составе клубов КХЛ вместо пяти иностранных игроков могут быть только три.

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл (в центре) | Источник: РИА "Новости"

Российский спорт стал частью глобальных процессов по смене спортивного гражданства не сегодня. Еще в начале XXI века, в 2003 году, был натурализован американский баскетболист Джон Роберт Холден, который много лет провел в составе московского ЦСКА. Первый матч за сборную России он сыграл в 2005 году, а в 2007-м стал автором решающего броска, позволившего нашей национальной команде выиграть чемпионат Европы. Позже, в преддверии Олимпиады в Сочи в 2014 году ряды россиян пополнили Виктор Ан, который принес новой сборной три золота в шорт-треке на домашних играх, а также сноубордист Вик Уайлд, он выиграл в Сочи две медали высшей пробы. Но именно сейчас, в сложившейся геополитической обстановке, к российскому спорту приковано особое внимание. И весьма вероятно, что в ближайшие годы мы еще не один раз будем заниматься подсчетами уехавших и вновь прибывших под флаг России спортсменов.