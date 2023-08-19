Франция вложила миллиарды евро в очистку Сены, но вода все равно грязная. Беда Олимпиады-2024

Бездомные, протесты, финансовые трудности… С какими только вызовами ни приходилось сталкиваться оргкомитету Игр-2024 в Париже. И вот еще один — Олимпиада может остаться без соревнований на открытой воде. По плану плавание и триатлон должны были проходить в акватории Сены, но с этим проблемы. Воспетая выдающимися писателями река не отличается чистотой — это известно давно. Однако французские власти намеревались очистить ее и подготовить к стартам. На проект по очистке Сены выделили миллиарды евро, только вот результатов не видно — уже второй тестовый турнир на грани срыва.

Очистка Сены — предвыборный проект мэра Анн Идальго

Этап Кубка мира по пара-триатлону в Париже пришлось превратить в соревнования по дуатлону — от плавательного этапа международная федерация триатлона отказалась. Причина банальна: пробы воды показали, что плавать в акватории Сены небезопасно. И это тревожный сигнал, ведь мало того что этот старт был тестовым перед Олимпиадой и Паралимпиадой, так еще и второй подобный инцидент за этот месяц. До старта Игр-2024 уже меньше года, в то же время оргкомитет ничего не может поделать с качеством воды в реке. В начале августа похожая история была с тестовыми соревнованиями по плаванию на открытой воде. Официально их отложили из-за сильного дождя, который и вызвал загрязнение Сены. Однако в кулуарах World Aquatics признавали, что не готовы допускать своих спортсменов плавать в водах столицы Франции и всерьез тревожатся за Олимпиаду.

Этап Кубка мира по плаванию в Париже так и не провели. Эксперты взяли пробы воды спустя пару дней и сообщили, что ее качество «все еще ниже приемлемых стандартов для защиты здоровья пловцов». Проведение соревнований в реке Сене было одним из ключевых обещаний для Игр, данных мэром Парижа Анн Идальго. Эту идею она использовала в своей предвыборной кампании. Ведь для парижан грязная Сена — это больной вопрос на протяжении многих поколений. Власти запретили купаться в реке еще в 1923 году из-за высокого уровня загрязнения. Однако историки утверждают, что проблема не только в выбросах с фабрик и заводов. Беда восходит еще к XVI веку, когда в воду бросали тела погибших в ходе религиозных войн между протестантами и католиками.

Прорабатываются альтернативные варианты водоемов

Веками на грязную воду в столице французы закрывали глаза. Считалось, что вернуть Сене нормальный вид уже едва ли возможно. Поэтому когда Идальго обязалась пустить в нее олимпийских пловцов, многие решили, что это популизм. Однако на реализацию идеи теперь потрачено около 3 миллиардов евро. Очистка проходила в несколько этапов, и к ней привлекали лучших специалистов со всего света. Соревнования, намеченные на конец этого лета, должны были стать проверкой качества проведенных работ. При этом оргкомитет на словах не переживал за состояние водоема. Брижит Легаре, старший менеджер спортивного кластера в Париже-2024, в интервью французским медиа больше волновалась за стартовый понтон и установку трибун для зрителей. Однако пока что желающих проплыть вдоль острова Сите почему-то немного. Нет не только соревнований — закрыт и городской пляж.

«С 20 июля по 2 августа в Париже выпали рекордные 104 миллиметра осадков, — пытается оправдаться Кристоф Рибе, заместитель мэра Парижа по вопросам спорта. — Такого не было как минимум 20 лет, и это в четыре раза больше, чем в среднем за последние годы наблюдений».