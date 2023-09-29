Парижский шок: паралимпийцев из России допустили к Играм-2024

Пока МОК тянет резину по поводу участия или неучастия россиян в Олимпиаде в Париже, в Международном паралимпийском комитете (IPC) 29 сентября решение приняли — допустить команду РФ до Игр 2024 года, которые пройдут в столице Франции. Чем, с учетом предшествовавших событий, даже приятно удивили. Хотя победу сложно назвать безоговорочной, ведь членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в IPC приостановили, а спортсмены смогут соревноваться исключительно как индивидуальные атлеты в нейтральном статусе.

74:65 в нашу пользу

Хотя приостановка — это еще цветочки. Угроза полностью лишить членства Паралимпийский комитет России в МПК была более чем реальной. Об этом, в частности, говорил и глава ПКР Павел Рожков, заявивший о том, что членство России в IPC вообще может быть приостановлено навсегда. Но затем Рожков признал, что такие слова — это больше эмоции. Навсегда из международного паралимпийского движения нашу страну, конечно же, никто вычеркнуть не может. А вот на неопределенный и, вероятно, весьма долгий срок — по крайней мере, активная артподготовка в данном направлении велась.

Так, достаточно сомнительное по своим полномочиям международное объединение спортсменов Global Athlete накануне Генеральной ассамблеи и конференции ШЗС выступило с призовым «от тысяч спортсменов и 26 правительств» отстранить Россию и Белоруссию от Паралимпиады 2024 года в Париже.

Осенью 2022 года Генассамблея IPC уже приостанавливала членство ПКР в организации. Но после апелляции российской стороны в мае 2023-го это решение было аннулировано. Сейчас же оппоненты попытались продавить еще более жесткие санкции, но натолкнулись на сопротивление со стороны многих стран.

— В мире проходят серьезные изменения, поэтому у нас есть надежда, что члены МПК — национальные паралимпийские комитеты Африки, Азии и Латинской Америки, а также некоторые международные спортивные федерации на Генеральной ассамблее в Бахрейне могут все-таки нас поддержать больше. Потому что на прошлой Генеральной ассамблее нам немного не хватило для положительного для нас решения — совсем чуть-чуть, — рассказывал «Спорт-Экспрессу» Павел Рожков.

Кстати, в Берлине за решение о приостановке было отдано 64 голоса при 39 против и 16 воздержавшихся. Сейчас же в вопросе о лишении членства число наших сторонников, можно сказать, практически удвоилось — 74 голоса. А противники ПКР прибавили лишь один голос (65). При этом было и 13 воздержавшихся. Возможно, помог тот факт, что в Бахрейне, в отличие от Берлина, представители ПКР были представлены не по видеосвязи, а лично. Сам Рожков — руководитель международного отдела и юрист организации.

В итоге удалось одержать пусть маленькую, но победу. Однако всё же не полную — на голосовании № 2 после обеда сторонники приостановки членства ПКР продавили свое решение со счетом 90:56 при шести воздержавшихся.

Позитива всё же больше

По словам Рожкова, за ПКР сохранили право заниматься подготовкой спортсменов к международным соревнованиям и Паралимпиаде 2024 года в Париже. «Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в IPC, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — гласит пресс-релиз Международного паралимпийского комитета.

Добавим, что проект критериев допуска россиян к соревнованиям есть, но окончательный вариант будет представлен позже. Очень хочется надеяться, что в нем не будет провокационных деклараций, которые помешают россиянам принять предлагаемые условия. Что касается приостановки членства ПКР, то это решение могут пересмотреть на Генеральной ассамблее IPC в 2025 году.

— Это сбалансированное решение, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» паралимпийский чемпион и депутат Госдумы Михаил Терентьев. — Все мы знаем, что российской команде нельзя выступать под своим флагом, но, с другой стороны, у спортсменов, которые готовились к международным стартам, будет возможность выступить на Паралимпийских играх. Конечно, нужно учитывать опыт прошлых лет, когда наших спортсменов с самих Игр попросили удалиться. Нужно внимательно отслеживать, чтобы та возможность, которая была предоставлена, не была обличена какими-то невыполнимыми требованиями для участия наших спортсменов. Отборочные старты уже прошли, и непонятно, как наши спортсмены будут квалифицироваться.

Летние Паралимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.