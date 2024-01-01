Главные спортивные события 2024-го: Олимпиада, футбольный Евро, чемпионат мира по хоккею
А также теннис, биатлон, бокс, шахматы. И, конечно, Спартакиада сильнейших и Игры Дружбы. Куда же мы теперь без них?
А также теннис, биатлон, бокс, шахматы. И, конечно, Спартакиада сильнейших и Игры Дружбы. Куда же мы теперь без них?
Новый 2024 год наступил. А это значит, что пришло время изучать насыщенный календарь спортивных событий этого олимпийского года. Даже учитывая то, что россиян по-прежнему не пускают на международную арену во многих видах спорта, посмотреть будет на что: это не только Игры-2024 в Париже, но и футбольный Евро, ЧМ по хоккею, турниры «Большого шлема» в теннисе и многое другое. Успевайте только включать спортивные каналы!
Старт нового большого сезона у теннисистов. Все сильнейшие россияне к соревнованиям допущены, так что ждём от них борьбы за трофей.
На главном турнире сезона в биатлоне и без России будет весело. Уровень конкуренции сейчас запредельный, смотреть будет одно удовольствие.
Главный старт сезона для российских представителей зимних видов спорта. Хоть какая-то замена чемпионатам мира. Медали и призовые — в наличии!
Одно из самых ярких шоу в мировом спорте: выступления звёзд, яркая реклама. Ах да, сочное спортивное сражение к этому тоже прилагается.
Самое ожидаемое событие в мировом боксе в 2024 году. Бой должен был состояться ещё в декабре 2023-го, но был перенесён. Ждём с нетерпением!
Поклонники автоспорта ждут этого дня с нетерпением. Первый этап — в Бахрейне, ну, а дальше карусель сезона закрутит болельщиков до декабря.
Главные сражения российских звёзд хоккея — за Кубок Гагарина. Может ли быть что-то круче и напряжённее, чем прошлогодний финал? Увидим!
Ян Непомнящий попробует одержать третью победу и снова выйти на матч за корону. В женском турнире к тому же будут стремиться Горячкина и Лагно.
Кульминация сезона в снукере. Ронни О’Салливан уже не феерит так, как раньше, но за восьмым титулом точно пойдёт. А кто ж его остановит?
Главные битвы хоккейных сборных, увы, снова пройдут без России. Впрочем, истинных поклонников игры это совсем не смущает. Класс-то высочайший!
Ещё одно испытание для российских теннисистов. Турнир на кортах Парижа нашим спортсменам обычно даётся непросто, но, может, всё изменится?
Самые яркие и зрелищные сражения североамериканского хоккея. Наверняка россияне будут тащить топ-команды к Кубку Стэнли. Кстати, как там Овечкин?
Главный матч европейского футбольного сезона. Во время просмотра вы вряд ли будете вспоминать о санкциях по отношению к нашему футболу.
Целый месяц великолепного европейского футбола. Вот тут мы будем жалеть об отсутствии сборной России. Но, признайтесь, и без неё турнир крутой.
Самая яркая веломногодневка сезона. Россиянам тут выступать можно, однако вряд ли кто-то из них сможет пробиться на первые роли. Тут другие фавориты.
В 2023-м Даниил Медведев впервые дошёл до полуфинала турнира, и это для него личный рекорд. Может, в 2024-м получится сделать ещё шаг вперёд?
Главный турнир года для представителей почти всех летних видов спорта. Как, когда и сколько россиян в итоге пустят на Игры в Париж — пока загадка.
В памяти поклонников тенниса ещё свежо поражение Медведева от Новака Джоковича в финале 2023 года. Но Даня в США уже побеждал. Повторит?
Российская (не) альтернатива Олимпиаде. Там выступят все те спортсмены, которые не поедут в Париж. Главное, чтобы это не стало междусобойчиком.
Теннис для российских болельщиков — настоящая отдушина. Особенно Итоговый турнир, в котором у наших теннисистов обычно многое получается.
Михаил Чесалин