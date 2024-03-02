Филиппинская команда стала победителем турнира по MLBB на Играх будущего

В финале команда, которая является действующим чемпионом мира, обыграла со счетом 3:1 индонезийский коллектив ONIC. Третье место на турнире заняла турецкая команда Fire Flux Esports, обыгравшая индонезийцев из RRQ Hoshi (2:1).

Призовой фонд турнира составил 1 млн долларов. В заключительный день соревнований состоится шоу-матч в физическом формате. Методом исключения команды выберут одну из дисциплин, среди которых фиджитал-футбол, лазертаг и VR ритм-симулятор.

Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проходят в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составляет 10 миллионов долларов.