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10:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Мэр Парижа резко высказалась о россиянах на Олимпийских играх

Российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом заявила мэр города Анн Идальго во время визита в Киев, пишет Le Monde.

Источник: AP 2023

«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже», — резко высказалась Идальго, выразив при этом поддержку «изо всех сил» украинским спортсменам.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие специальную военную операцию (СВО), а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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