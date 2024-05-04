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13:05 (мск), источник: РБК

Глава МОК заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой

Томас Бах сказал, что готов присоединиться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который ранее говорил о планах искупаться в Сене. Глава МОК надеется, что вода будет не слишком холодной.

Глава МОК заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой | Источник: РБК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил Radio-Canada, что готов искупаться в реке Сене перед началом Олимпийских игр 2024 года в Париже.

На вопрос, искупается ли он в Сене с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Бах ответил: «Я еще не получил приглашение. Если я его получу, то буду очень рад присоединиться к ним и надеюсь, что вода не будет слишком холодной».

Макрон ранее говорил, что готов поплавать в Сене вопреки опасениям о качестве воды в реке.

Церемония открытия Игр 26 июля планируется не в традиционном формате на главном стадионе, а в виде парада на Сене, по которой проплывут 180 лодок, в том числе 94 со спортсменами. С берега за церемонией смогут наблюдать более 300 тыс. зрителей.

На реке также запланированы соревнования по плаванию и триатлону. Ранее некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation сообщила, что лабораторные пробы воды в Сене показали превышение допустимых уровней загрязнения в два, а иногда и в три раза.

Глава оргкомитета Игр Тони Эстанге говорил, что не исключает возможности отмены плавательной части соревнований по триатлону из‑за загрязнения Сены.

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