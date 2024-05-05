Бах: «Вмешиваться в политику — это не моя работа. МОК должен выполнять свою роль, у нас нет ни мандата, ни власти»

"Резолюция об олимпийском перемирии исходит от Организации Объединенных Наций, но мы пытаемся объединить планету мирными соревнованиями, чтобы показать, что мир возможен, несмотря на все конфликты.

Контактировал ли я с Биньямином Нетаньяху, Владимиром Зеленским или Владимиром Путиным? С одним из троих. Вмешиваться в политику — это не моя работа. Я общаюсь с десятками глав государств, но МОК должен выполнять свою роль. У нас нет ни мандата, ни власти", — приводит слова Баха Inside the Games.