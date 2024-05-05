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02:58 (мск), источник: Sport24

Бах: «Вмешиваться в политику — это не моя работа. МОК должен выполнять свою роль, у нас нет ни мандата, ни власти»

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК должен заниматься своими делами и не лезть в политику.

"Резолюция об олимпийском перемирии исходит от Организации Объединенных Наций, но мы пытаемся объединить планету мирными соревнованиями, чтобы показать, что мир возможен, несмотря на все конфликты.

Контактировал ли я с Биньямином Нетаньяху, Владимиром Зеленским или Владимиром Путиным? С одним из троих. Вмешиваться в политику — это не моя работа. Я общаюсь с десятками глав государств, но МОК должен выполнять свою роль. У нас нет ни мандата, ни власти", — приводит слова Баха Inside the Games.

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