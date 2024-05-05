Около ста олимпийцев могут принять участие в «Играх на стероидах»

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Основатель «Олимпийских игр на стероидах» Арон Д’Суза заявил, что от 50 до 100 участников летних Олимпийских игр в Париже находятся в процессе регистрации на соревнования, на которых будет разрешен допинг.

Ранее издание New York Post сообщило, что американский миллиардер Питер Тиль готов финансировать проведение альтернативных Олимпийских игр для спортсменов, употребляющих допинг. Предполагается, что Игры будут проходить ежегодно. Они будут включать пять видов соревнований: плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства. При этом принять участие в них смогут не только профессиональные спортсмены, нынешние и бывшие, но и любители.

«У нас очень много тех, кто сейчас находится в процессе регистрации (на “Игры на стероидах”). Эти атлеты при этом участвует в Олимпийских играх в Париже. Надеюсь, что от 50 до 100 спортсменов с Олимпиады будут участвовать в наших первых Играх. Вы сами сможете увидеть, что на Играх в Париже некоторые спортсмены будут очень открыто говорить о концепции нашего турнира. У нас есть неплохой план на Олимпийские игры в Париже», — приводит слова Д’Сузы Франс Пресс.