Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Королев умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

Причины смерти не уточняются.

«В это сложно поверить — ушел в мир иной девятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, легенда мировой гимнастики. Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики», — говорится в сообщении.

Королев родился во Владимире, соболезнование его семье и близким выразил губернатор региона Александр Авдеев. «Его знают и уважают в родном регионе, с него берут и будут брать пример. Он был легендой российского спорта и при этом отзывчивым, неравнодушным человеком, спортсменом с сильным характером, настоящим тружеником, абсолютным авторитетом для своих учеников, его энергия заряжала всех окружающих», — написал он в своем Telegram-канале.