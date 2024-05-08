В МОК заявили, что не занимаются перераспределением наград российским олимпийцам

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время не намерен заниматься вручением медалей, которые должны перейти российским спортсменам после пересмотра результатов соревнований ранее прошедших Игр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Международный олимпийский комитет в 2018 году принял решение признать российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Игр-2016 после дисквалификации молдавского спортсмена, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат. Штокалов в конце марта рассказал ТАСС, что до сих пор не получил награду.

«Перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена, — сказал представитель пресс-службы МОК. — Когда Олимпийский комитет России был отстранен, он не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы. Поэтому МОК на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам».

МОК планирует проводить церемонии перевручения наград прошлых Игр во время Олимпиады в Париже в специально организованном Парке чемпионов, который будет располагаться неподалеку от Эйфелевой башни.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.