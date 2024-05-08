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21:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского гребца лишили нейтрального статуса из-за видео с Путиным

Российского каноиста Михаила Павлова лишили нейтрального статуса. Об этом заявил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов, слова которого приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Архипов заявил, что причиной стали лайки гребца под видео с президентом России Владимиром Путиным. «Кто-то сообщил? Безусловно, ну, а кто — догадайтесь сами», — отметил он.

Из-за лишения статуса Павлов не смог выступить на европейском отборочном турнире к Олимпийским играм в каноэ-двойках. На замену вышли Алексей Коровашков и Иван Штыль, которые завоевали олимпийскую лицензию.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины потребовал отстранить российских гребцов от Олимпиады. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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