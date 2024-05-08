Российского гребца лишили нейтрального статуса из-за видео с Путиным

Архипов заявил, что причиной стали лайки гребца под видео с президентом России Владимиром Путиным. «Кто-то сообщил? Безусловно, ну, а кто — догадайтесь сами», — отметил он.

Из-за лишения статуса Павлов не смог выступить на европейском отборочном турнире к Олимпийским играм в каноэ-двойках. На замену вышли Алексей Коровашков и Иван Штыль, которые завоевали олимпийскую лицензию.