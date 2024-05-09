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18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский каноист завоевал лицензию на участие в Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российский каноист Захар Петров стал победителем европейского отборочного турнира к Олимпийским играм 2024 года.

Источник: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

Соревнования прошли в венгерском городе Сегед. Петров выиграл финальный заезд в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров с результатом 3 минуты 47,02 секунды.

В апреле 2023 года Международная федерация каноэ (ICF) сообщила о допуске россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе. Всего до европейского отборочного турнира к Олимпийским играм 2024 года были допущены девять россиян.

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