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21:08 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская горнолыжница Мария Шканова одержала очередную победу в рамках Кубка России

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Куса Челябинской области продолжается пятый этап Кубка России по горнолыжному спорту с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: НОК Беларуси

Во вторник на этапе в Кусе состоялись состязания в слаломе у мужчин и женщин. После первого заезда у девушек белоруска Мария Шканова располагалась на второй позиции, уступая 0,64 сек. москвичке Анастасии Горностаевой. Однако на второй трассе лучший результат показала уже белоруска, опередив всех соперниц более чем на секунду. По сумме двух заездов общее время Шкановой составило 1 мин. 44,04 сек, ставшая серебряным призером Горностаева проиграла 0,62 сек. Третье место заняла представительница Сахалинской области Софья Крохина (+1,92 сек. отставания).

Эта победа стала для сильнейшей белорусской горнолыжницы уже четвертой в текущем сезоне Кубка России, кроме того, в активе Марии Шкановой есть одно серебро и одна бронза. Завершится этап в Кусе 21 декабря также мужскими и женскими соревнованиями в слаломе.

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