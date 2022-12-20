Белорусская горнолыжница Мария Шканова одержала очередную победу в рамках Кубка России

Во вторник на этапе в Кусе состоялись состязания в слаломе у мужчин и женщин. После первого заезда у девушек белоруска Мария Шканова располагалась на второй позиции, уступая 0,64 сек. москвичке Анастасии Горностаевой. Однако на второй трассе лучший результат показала уже белоруска, опередив всех соперниц более чем на секунду. По сумме двух заездов общее время Шкановой составило 1 мин. 44,04 сек, ставшая серебряным призером Горностаева проиграла 0,62 сек. Третье место заняла представительница Сахалинской области Софья Крохина (+1,92 сек. отставания).