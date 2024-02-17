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17 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Клебо и Сундлинг выиграли спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в США

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в американском Миннеаполисе.

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Источник: Reuters

В финале он показал результат 2 минуты 54,24 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,27 секунды), третьим стал норвежец Ховард Таугбель (+1,21).

В женском спринте лучшей стала шведка Йонна Сундлинг (3.06,40). Серебро завоевала ее соотечественница Линн Сванн (+0,95), бронзу — норвежка Кристине Скистад (+2,68).

Этап в Миннеаполисе завершится в воскресенье.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.

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