Клебо и Сундлинг выиграли спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в США

В финале он показал результат 2 минуты 54,24 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,27 секунды), третьим стал норвежец Ховард Таугбель (+1,21).
В женском спринте лучшей стала шведка Йонна Сундлинг (3.06,40). Серебро завоевала ее соотечественница Линн Сванн (+0,95), бронзу — норвежка Кристине Скистад (+2,68).
Этап в Миннеаполисе завершится в воскресенье.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.