В российских лыжах подрастает новый Большунов. 19-летний вундеркинд взял все золото первенства страны

Источник: Федерация лыжных гонок России

В российских лыжах продолжают загораться новые яркие звездочки, которые в перспективе способны бросить вызов непобедимому на данный момент Александру Большунову. В качестве подтверждения — итоги первенства России среди юниоров (не старше 20 лет) в Кирово-Чепецке, где абсолютно все золото у мужчин, сделав чемпионский покер, взял 19-летний Владислав Осипов. Причем юный талант ранее успел не затеряться в компании взрослых на Кубке России. Но расслабляться «новому Большунову» рано, ведь и у него есть еще более юный и уже весьма опасный конкурент.

Находился в тени Коростелева

Конечно, главным лыжным юным талантом страны по-прежнему считается Савелий Коростелев, громко заявивший о себе еще в сезоне-2022/23. Сейчас 20-летний продолжатель лыжной династии также выглядит по взрослым очень неплохо, пусть и никак не может обыграть Большунова. Уроженец Удмуртии Осипов моложе Савелия примерно на полгода, 20 лет ему исполнится 28 апреля. И он довольно долго находился в тени более старшего товарища. К примеру, два года назад на первенстве страны в спринте стал четвертым, а золото как раз завоевал Коростелев.

В прошлом сезоне в первенстве по этому возрасту Владислав участия не принимал, но постепенно прибавлял в результатах, в том числе и на первенстве страны для более взрослых (не старше 23 лет) лыжников, где чуть-чуть не дотянул до награды в эстафете (четвертый) и спринте (пятый). А с нынешнего сезона он уже начал соревноваться и со взрослыми на этапах Кубка страны. Правда, поначалу ограничивался местами в третьем десятке, а то и хуже. Но постепенно он набирался опыта и впервые блеснул на этапе Кубка России в середине января в Казани в спринте классикой.

Тогда Осипов стал четвертым в квалификации, уступив Большунову менее трех секунд и обойдя, в частности, Коростелева. В итоге 19-летний лыжник прошел четвертьфинал, но до финала не добрался и был классифицирован седьмым. Что, впрочем, также можно назвать прорывом с учетом уровня конкуренции в российских мужских лыжных гонках.

В спартакиаде в феврале Осипов участия не принимал, по-видимому, решив сконцентрироваться на соревнованиях по своему возрасту. И не прогадал — в Кирово-Чепецке он стал настоящим королем лыж, показав похвальную разносторонность. Владислав был одинаково хорош как на длинных дистанциях, так и на коротких, как в классике, так и в коньке. Что тоже поневоле заставляет сравнивать его с абсолютным универсалом Большуновым. Хотя понятно, что от юниорских успехов до взрослых побед в режиме нон-стоп — очень большое расстояние, которое по силам преодолеть только настоящим уникумам. Но, по крайней мере, предпосылки для будущих подвигов у Осипова есть.

Владислав Осипов | Источник: Федерация лыжных гонок России

Вундеркинды догоняют вундеркиндов

Так, в Кирово-Чепецке 19-летний лыжник начал с золота классического спринта, после чего первенствовал на дистанции 10 км свободным стилем, вывел на заключительном этапе сборную Татарстана на первое место в эстафете 4×5 км, а в заключительный день соревнований стал первым и в масс-старте на 20 км классическим стилем. Безусловно, такой золотой покер впечатляет. Мало того, сейчас Осипов постарается блеснуть и на стартующем в Сыктывкаре первенстве России для лыжников не старше 23 лет. Не исключено, что на весенних стартах он уже сможет навязать борьбу и взрослым, а в сезоне-2024/25 от него уже можно будет ждать сражений с Большуновым как минимум в отдельных гонках.

Но при этом и Владиславу наступают на пятки еще более юные таланты. Речь, прежде всего, о 18-летнем Платоне Исламшине, который младше его более чем на полтора года. При этом Исламшин, который в прошлом сезоне стал победителем первенства страны в предыдущей возрастной группе (не старше 18 лет), за последние месяцы также добился значительного прогресса. В частности, в Кирово-Чепецке Платон завоевал сразу четыре медали — серебряные в спринте, на «десятке» и в эстафете и бронзовую в масс-старте.

Кстати, и у девушек первенство страны в Кирово-Чепецке с точки зрения результатов не разочаровало. 18-летняя Алина Пеклецова, блиставшая в нынешнем сезоне среди взрослых, выиграла гонку на 10 км свободным стилем, в спринте не было равных 18-летней Руслане Дьяковой, в масс-старте на 20 км классикой — еще одной 18-летней лыжной надежде Екатерине Никитиной, которая, кстати, уже не раз отмечалась в топ-10 на этапах взрослого Кубка страны.