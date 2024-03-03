Дарья Непряева выиграла масс-старт на юниорском первенстве России в Сыктывкаре
Дарья Непряева (Республика Татарстан) стала победительницей масс-старта на 20 км классикой в рамках юниорского первенства России в Сыктывкаре.
Дарья Непряева (Республика Татарстан) стала победительницей масс-старта на 20 км классикой в рамках юниорского первенства России в Сыктывкаре.
Спортсменка преодолела дистанцию за 59:31.2 секунды.
Второе место завоевала спортсменка из Москвы Елизавета Маслакова. Она проиграла лидеру гонки 1,5 секунды. Третье место у представительницы Мордовии. Екатерина Никитина финишировала с отставанием в 7,3 секунды.
Первенство России по лыжным гонкам до 23 лет. Масс-старт на 20 км. Юниорки. Результаты:
1. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 59:31.2
2. Елизавета Маслакова (Москва) + 1,5 секунды
3. Екатерина Никитина (Республика Мордовия) + 7,3
4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) + 8,0
5. Анна Мачёхина (Беларусь) + 11,6
6. Алёна Баранова (Москва) + 26,3.
Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров проходит в Сыктывкаре с 28 февраля по 3 марта.