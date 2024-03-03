Дарья Непряева выиграла масс-старт на юниорском первенстве России в Сыктывкаре | Источник: Чемпионат.com

Спортсменка преодолела дистанцию за 59:31.2 секунды.

Второе место завоевала спортсменка из Москвы Елизавета Маслакова. Она проиграла лидеру гонки 1,5 секунды. Третье место у представительницы Мордовии. Екатерина Никитина финишировала с отставанием в 7,3 секунды.

Первенство России по лыжным гонкам до 23 лет. Масс-старт на 20 км. Юниорки. Результаты:

1. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 59:31.2

2. Елизавета Маслакова (Москва) + 1,5 секунды

3. Екатерина Никитина (Республика Мордовия) + 7,3

4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) + 8,0

5. Анна Мачёхина (Беларусь) + 11,6

6. Алёна Баранова (Москва) + 26,3.