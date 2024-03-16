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17:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американская горнолыжница обошла Бьорндалена по количеству побед

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин обошла экс-биатлониста из Норвегии Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству индивидуальных побед в зимних видах спорта.

Источник: AP 2023

В субботу 29-летняя Шиффрин выиграла слалом на последнем этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Австрии, одержав 97-ю победу в своей карьере в рамках Кубка мира, на чемпионатах мира и Олимпийских играх. До этого американка делила с Бьорндаленом третье место по количеству побед в личных дисциплинах.

На первом месте по этому показателю идет норвежская лыжница Марит Бьорген (114 побед), на втором — немецкая конькобежка Гунда Ниман-Штирнеман (98).

Шиффрин по итогам Кубка мира текущего сезона стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете слалома.

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