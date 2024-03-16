Американская горнолыжница обошла Бьорндалена по количеству побед

В субботу 29-летняя Шиффрин выиграла слалом на последнем этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Австрии, одержав 97-ю победу в своей карьере в рамках Кубка мира, на чемпионатах мира и Олимпийских играх. До этого американка делила с Бьорндаленом третье место по количеству побед в личных дисциплинах.