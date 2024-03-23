Объявившая о завершении карьеры лыжница Йохауг выиграла гонку на 30 км

Йохауг завершила карьеру по окончании сезона‑2021/22, в мае 2023 года у нее родилась дочь. Спортсменка заявляла, что может возобновить карьеру, чтобы принять участие в домашнем чемпионате мира 2025 года в Тронхейме.

В субботу Йохауг преодолела дистанцию в 30 км за 1 час 13 минут 52,3 секунды. Это ее 19-е золото чемпионатов Норвегии. Второй результат показала София Лаукли из США (+2.49,4 минуты), тройку лидеров замкнула норвежка Магни Смедос (+2.51,3).

После гонки Йохауг призналась, что еще не готова объявить о выступлении на домашнем чемпионате мира в следующем году:

«Впереди еще слишком много работы. Мне необходимо чувствовать, что я готова на 120 процентов. Для этого нужно много тренироваться — дважды в день», — приводит слова Йохауг NRK.