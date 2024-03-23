Объявившая о завершении карьеры лыжница Йохауг выиграла гонку на 30 км
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг стала победительницей гонки на 30 км в рамках чемпионата Норвегии.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг стала победительницей гонки на 30 км в рамках чемпионата Норвегии.
Йохауг завершила карьеру по окончании сезона‑2021/22, в мае 2023 года у нее родилась дочь. Спортсменка заявляла, что может возобновить карьеру, чтобы принять участие в домашнем чемпионате мира 2025 года в Тронхейме.
В субботу Йохауг преодолела дистанцию в 30 км за 1 час 13 минут 52,3 секунды. Это ее 19-е золото чемпионатов Норвегии. Второй результат показала София Лаукли из США (+2.49,4 минуты), тройку лидеров замкнула норвежка Магни Смедос (+2.51,3).
После гонки Йохауг призналась, что еще не готова объявить о выступлении на домашнем чемпионате мира в следующем году:
«Впереди еще слишком много работы. Мне необходимо чувствовать, что я готова на 120 процентов. Для этого нужно много тренироваться — дважды в день», — приводит слова Йохауг NRK.
Йохауг 35 лет. Помимо четырех побед на Олимпийских играх, на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира. В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест Йохауг дал положительный результат на клостебол. Утверждалось, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. В итоге она получила 18-месячную дисквалификацию и пропустила зимние Олимпийские игры 2018 года.