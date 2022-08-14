Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Тулуза
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Химки
Ахмат
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Унион Б
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:30
Нижний Новгород
Ростов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Арсенал
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
18:00
СКА-Хабаровск
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:05
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Акрон
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
19:30
Лацио
Болонья
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Сочи
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Жирона
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Финляндия U20
Словакия U20
Футбол. Зарубежный
21:45
Брест
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Реал
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15.08
Чехия U20
Латвия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:00
Германия U20
Швейцария U20
32
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
22Все участники ЧМ-2022 по футболу
14:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

17-летний румын сокрушил невероятный рекорд мира. Сейчас он — лучший пловец планеты

Давид Попович — гений.

Наверх
Источник: Reuters

В восемь лет хилый ребенок, который не мог отжаться и несколько раз, пришел в очередной бассейн в Бухаресте. Он плавал с четырех, но никто из тренеров не обращал на него внимания. Зачем тратить время на очередного доходягу? За маленького Давида Поповича взялся Адриан Радулеску. Ему было 23. В том самом бассейне он подрабатывал волонтером. Мечтал тренировать, говорил о своей методике, но кто доверит своего ребенка прыщавому студенту, когда рядом опытные наставники? Так началась классическая румыно-голливудская сказка: как два лузера нашли друг друга — и стали крушить историю.

Источник: Reuters

Отказал топовым американским университетам

Румынское плавание — не такой уж бренд. Примерно как словенская легкая атлетика. Или швейцарский биатлон. До Поповича за всю историю лишь один румынский пловец (у пловчих статистика пободрее) брал медаль на чемпионатах мира — Драгош Коман зацепил бронзу на 400 кролем в Барселоне-2003. Давид, к слову, тогда еще даже не родился.

В 10 лет у него пошли первые успехи. Он не только научился отжиматься, но и начал выигрывать на детских румынских соревнованиях, бить рекорды по своему возрасту. Для дуэта гадких утят уже это было маленькой победой. Однако движение вверх их только раззадоривало.

Когда Поповичу исполнилось 15, всем специалистам стало очевидно: это большой талант. В 16 он произвел фурор на юниорском Евро, выиграв 50, 100 и 200 м кролем с неприличными отрывами. Оттуда поехал на Олимпиаду в Токио, став самым юным членом румынской делегации. В Японии пробился в финал на сотне и стал четвертым на 200 м — до бронзы не хватило 0,02.

Вскоре его признали лучшим молодым атлетом Европы. Не пловцом — спортсменом вообще. Лучшие американские университеты выстроились в очередь за румынским бриллиантом, предлагая сказочные условия. Но Попович удивил: «Такие предложения — большая честь, но я подумал, что лучше бы мне остаться в Бухаресте»…

Источник: Reuters

Уроки психологии

2022-й — год Давида Поповича. Ему уже 17. Он окреп. Хотя в интервью в шутку называет себя «худощавой легендой». А в Австралии его окрестили «батей хлорки». Потому что в любом бассейне он — настоящий хозяин. На недавнем чемпионате мира в Будапеште Попович вошел в историю. Сначала он выиграл 200, показав четвертое время в истории. Так быстро не плавали уже 10 лет. Давид увлекается психологией и его рассказ о том финале крайне любопытен.

— В кул-руме я специально сел позади всех, — признался он недавно. — Хотел видеть как соперники нервничают. Каждый из них. Я тоже волновался, но точно знал: они боятся куда сильнее. Пытался наслаждаться моментом и сделать так, чтобы страха в их глазах стало еще больше.

Спустя пару дней после 200 м Попович выиграл еще и сотню. Такой дубль — это из Красной книги. Нормальные люди плывут 50/100 или 200/400. 100 и 200 в плавании — слишком разные по механике движений дистанции. На одном ЧМ прежде их выигрывали лишь единожды — американец Джим Монтгомери в далеком 1973-м. Теперь вот — еще этот 17-летний паренек.

Источник: Reuters

Мировой рекорд

После Будапешта Попович стал одной из главных персон Румынии. С ним хотят дружить звездные актеры и певцы, блогеры и политики. Он — национальное достояние.

Забавно, что после триумфа на ЧМ Давид поехал на юниорский ЧМ (благо тот проходил в Румынии). Там он поиздевался над 18-летними тинейджерами. Взял дома четыре золота и, например, проплыв 200 на одной ноге, привёз итальянскому школьнику, ставшему вторым, почти 2,5 сек. Вспомнилось, как Ледеки в 15 лет выиграла ОИ в Лондоне, а через пару месяцев в Америке вышла на старты в своём возрасте — и родители других детей начали возмущаться, отправляя Кэти соревноваться с профессионалами.

В субботу Попович взял очередной титул. Выиграл 100 м на Евро, которое сейчас проходит в Риме. После ЧМ никто на это не обратил бы внимания, если б не один нюанс: этот румын теперь, под конец сезона, сожрал рекорд мира на сильно престижной сотке кролем. Который стоял с 2009 года. 13 лет! За которым лет пять охотилась главная звезда американского плавания Калеб Дрессел, австралийцы, где-то недалеко был наш Климент Колесников.

17-летний Попович разложил в Италии в стиле Мондо Дюплантиса: в предвариловке дал рекорд соревнований, в полуфинале — по рекорду Европы, а в финале — по мировому. Теперь он — 46,86.

Источник: Reuters

Это еще не все. Впереди — 200 м. И там мировой тоже висит с костюмного 2009-го. Надоел…

Автор: Владимир Иванов

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь