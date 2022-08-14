17-летний румын сокрушил невероятный рекорд мира. Сейчас он — лучший пловец планеты

В восемь лет хилый ребенок, который не мог отжаться и несколько раз, пришел в очередной бассейн в Бухаресте. Он плавал с четырех, но никто из тренеров не обращал на него внимания. Зачем тратить время на очередного доходягу? За маленького Давида Поповича взялся Адриан Радулеску. Ему было 23. В том самом бассейне он подрабатывал волонтером. Мечтал тренировать, говорил о своей методике, но кто доверит своего ребенка прыщавому студенту, когда рядом опытные наставники? Так началась классическая румыно-голливудская сказка: как два лузера нашли друг друга — и стали крушить историю.

Отказал топовым американским университетам

Румынское плавание — не такой уж бренд. Примерно как словенская легкая атлетика. Или швейцарский биатлон. До Поповича за всю историю лишь один румынский пловец (у пловчих статистика пободрее) брал медаль на чемпионатах мира — Драгош Коман зацепил бронзу на 400 кролем в Барселоне-2003. Давид, к слову, тогда еще даже не родился.

В 10 лет у него пошли первые успехи. Он не только научился отжиматься, но и начал выигрывать на детских румынских соревнованиях, бить рекорды по своему возрасту. Для дуэта гадких утят уже это было маленькой победой. Однако движение вверх их только раззадоривало.

Когда Поповичу исполнилось 15, всем специалистам стало очевидно: это большой талант. В 16 он произвел фурор на юниорском Евро, выиграв 50, 100 и 200 м кролем с неприличными отрывами. Оттуда поехал на Олимпиаду в Токио, став самым юным членом румынской делегации. В Японии пробился в финал на сотне и стал четвертым на 200 м — до бронзы не хватило 0,02.

Вскоре его признали лучшим молодым атлетом Европы. Не пловцом — спортсменом вообще. Лучшие американские университеты выстроились в очередь за румынским бриллиантом, предлагая сказочные условия. Но Попович удивил: «Такие предложения — большая честь, но я подумал, что лучше бы мне остаться в Бухаресте»…

Уроки психологии

2022-й — год Давида Поповича. Ему уже 17. Он окреп. Хотя в интервью в шутку называет себя «худощавой легендой». А в Австралии его окрестили «батей хлорки». Потому что в любом бассейне он — настоящий хозяин. На недавнем чемпионате мира в Будапеште Попович вошел в историю. Сначала он выиграл 200, показав четвертое время в истории. Так быстро не плавали уже 10 лет. Давид увлекается психологией и его рассказ о том финале крайне любопытен.

— В кул-руме я специально сел позади всех, — признался он недавно. — Хотел видеть как соперники нервничают. Каждый из них. Я тоже волновался, но точно знал: они боятся куда сильнее. Пытался наслаждаться моментом и сделать так, чтобы страха в их глазах стало еще больше.

Спустя пару дней после 200 м Попович выиграл еще и сотню. Такой дубль — это из Красной книги. Нормальные люди плывут 50/100 или 200/400. 100 и 200 в плавании — слишком разные по механике движений дистанции. На одном ЧМ прежде их выигрывали лишь единожды — американец Джим Монтгомери в далеком 1973-м. Теперь вот — еще этот 17-летний паренек.

Мировой рекорд

После Будапешта Попович стал одной из главных персон Румынии. С ним хотят дружить звездные актеры и певцы, блогеры и политики. Он — национальное достояние.

Забавно, что после триумфа на ЧМ Давид поехал на юниорский ЧМ (благо тот проходил в Румынии). Там он поиздевался над 18-летними тинейджерами. Взял дома четыре золота и, например, проплыв 200 на одной ноге, привёз итальянскому школьнику, ставшему вторым, почти 2,5 сек. Вспомнилось, как Ледеки в 15 лет выиграла ОИ в Лондоне, а через пару месяцев в Америке вышла на старты в своём возрасте — и родители других детей начали возмущаться, отправляя Кэти соревноваться с профессионалами.

В субботу Попович взял очередной титул. Выиграл 100 м на Евро, которое сейчас проходит в Риме. После ЧМ никто на это не обратил бы внимания, если б не один нюанс: этот румын теперь, под конец сезона, сожрал рекорд мира на сильно престижной сотке кролем. Который стоял с 2009 года. 13 лет! За которым лет пять охотилась главная звезда американского плавания Калеб Дрессел, австралийцы, где-то недалеко был наш Климент Колесников.

17-летний Попович разложил в Италии в стиле Мондо Дюплантиса: в предвариловке дал рекорд соревнований, в полуфинале — по рекорду Европы, а в финале — по мировому. Теперь он — 46,86.

Это еще не все. Впереди — 200 м. И там мировой тоже висит с костюмного 2009-го. Надоел…