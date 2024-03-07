Пошел на дно из-за приступа. 17-летний пловец умер в бассейне во время турнира | Источник: Без источника

15 марта 2018 года в российском плавании случилась большая трагедия. Перспективный 17-летний пловец, мастер спорта и член юниорской сборной России Михаил Муходинов умер во время чемпионата Центрального федерального округа в Обнинске.

Специалисты с раннего возраста отмечали технику Михаила Муходинова. Он подавал большие надежды и даже получил приглашение от школы Efimova Team, которую для молодых талантов открыла трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова. Муходинов отказался от этого серьезного варианта, потому что хотел окончить школу в родном городе. Но и этому не суждено было случиться…

Что произошло в бассейне?

Муходинов в заключительный день соревнований взял бронзу в заплыве на 100 метров брассом (1.03,62), а чуть ранее завоевал серебро на дистанции 50 м и стал победителем 200-метровки брассом. В заплыве на 50 метров он стал вторым. При этом его результат (28,20) на этой дистанции оказался лучшим в его возрастной категории. Михаил сильно расстроился после соревнований и остался в бассейне. Затем он решил вернуться на старт вплавь.

Уже на середине бассейна спортсмен резко пошел ко дну. Тонущего пловца достаточно быстро достал из воды его опытный коллега Николай Скворцов и разместил у бортика. Тренеры пытались самостоятельно откачать Михаила, который находился без сознания, но ни прямой массаж сердца, ни искусственное дыхание не помогли чемпиону. На помощь оперативно прибыли доктора, которые отнесли пловца в медпункт стадиона. Как выяснилось позже, на месте не было машины скорой помощи с дефибриллятором, а когда она прибыла, оказалось уже слишком поздно… Врачи констатировали смерть.

Скворцов, который первым пришел на помощь, так высказался о трагическом событии: «Я не знаю, что именно там происходило, поскольку я должен был выходить на дистанцию. Но я думал, что с Мишей все будет нормально, раз он попал в руки врачей, тем более что иногда на соревнованиях случается нечто подобное — становится плохо, теряют сознание».

Причины трагедии

Предварительной причиной смерти врачи называли или сердечный приступ, или бронхоспазм, официальная версия до СМИ так и не дошла. Сам Муходинов никогда не жаловался на здоровье. Молодой чемпион регулярно проходил обследования и накануне злосчастного чемпионата тоже был на медосмотре.

Следственный комитет по Калужской области проводил проверку после смерти спортсмена. Однако ни к врачам, ни к организаторам соревнований не предъявляли никаких претензий. Несмотря на то что этот турнир был отборочным этапом на чемпионат России, на соревнованиях такого уровня карета скорой помощи с дефибриллятором носит лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Что, возможно, стоило бы пересмотреть во избежание подобных трагедий.

17-летнего пловца похоронили в родном Обнинске, где теперь ежегодно проводятся соревнования памяти Муходинова.