Ефимова — о подготовке к чемпионату России: «Хожу на футбол и хоккей»

«Как готовлюсь к чемпионату России? Хожу на футбол и хоккей (смеется). На самом деле, я тренируюсь, конечно. Но если есть время, то хожу болеть за “Спартак”. Это очень сильно поднимает настроение и дух. Особенно, если хороший сезон», — цитирует Ефимову Metaratings.ru.

Также она поделилась мнением о противостоянии с Евгенией Чикуновой.

«Конечно, теперь наше противостояние с Чикуновой стало еще принципиальнее из-за того, что она поддерживает “Зенит”. Теперь еще и футбольные болельщики подключились. За меня болеют красно-белые, а за нее — петербуржцы. Надеюсь, кто-то из спартаковских хоккеистов придет поболеть за меня на чемпионате России, у них закончился сезон», — добавила спортсменка.