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17:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ефимова — о подготовке к чемпионату России: «Хожу на футбол и хоккей»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о подготовке к чемпионату России.

Источник: Всероссийская федерация плавания

«Как готовлюсь к чемпионату России? Хожу на футбол и хоккей (смеется). На самом деле, я тренируюсь, конечно. Но если есть время, то хожу болеть за “Спартак”. Это очень сильно поднимает настроение и дух. Особенно, если хороший сезон», — цитирует Ефимову Metaratings.ru.

Также она поделилась мнением о противостоянии с Евгенией Чикуновой.

«Конечно, теперь наше противостояние с Чикуновой стало еще принципиальнее из-за того, что она поддерживает “Зенит”. Теперь еще и футбольные болельщики подключились. За меня болеют красно-белые, а за нее — петербуржцы. Надеюсь, кто-то из спартаковских хоккеистов придет поболеть за меня на чемпионате России, у них закончился сезон», — добавила спортсменка.

Чемпионат России по плаванию на длинной воде в 2024 году пройдет в Казани с 14 по 19 апреля.

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