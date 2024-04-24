«Русских тогда было не победить». Лидер Rammstein мог выиграть Олимпиаду в Москве, но его выгнали | Источник: Sport24

Тилль Линдеманн давно уже является живой легендой рок-сцены, концерты Rammstein редко обходятся без многотысячного аншлага, а хиты «раммов» знают миллиарды. Однако немногие в курсе, что по изначальному сценарию Тилль должен был разрывать не концертные площадки, а… бассейн.

Тилль родился в творческой семье: его отец Вернер был автором детских сказок, поэтом и художником, а мать — журналисткой. Папа очень хотел, чтобы его сын тоже стал поэтом, так оно и случилось: Тилль — автор всех песен группы Rammstein. А еще он выпустил несколько сборников своих стихов.

Но в детстве Линдеманн-младший серьезно занимался плаванием: в 10 лет он поступил в спортшколу, готовящую резерв для сборной ГДР.

«Я всегда дрожал за три дня до соревнований. Меня все напрягало: строгая сосредоточенность, бесконечно долгое ожидание, пока наконец ты не выходишь на старт. И когда звучит свисток — приходит облегчение. Уже когда я погружался в воду, я знал, хорошее будет время или нет. По сравнению с соревнованиями выступления на концертах — детская игра», — вспоминал Линдеманн.

Профильными дистанциями Тилля были 400 м и 1500 м, ему постоянно приходилось соревноваться с будущим чемпионом всего Владимиром Сальниковым. В олимпийской Москве Сальников возьмет три золота, изначально конкуренцию ему должен был составить и Линдеманн, который к тому моменту уже успел оценить скиллы советского пловца.

"Я часто участвовал в заплывах с Владимиром Сальниковым. Я видел, как он уверен в себе. Он просто стоял и оглядывался по сторонам. Он был даже более самоуверенным, чем я. И это меня пугало.

Мне в Москве было бы только 17 лет. Сальников был в то время королем. Русских тогда было не победить. Они тренировались в воде с температурой 18−19 градусов. Это самые жесткие типы в мире. Они не чувствуют боли, выносливы, очень душевны, в них очень много трагизма, у них много потрясений и огромное сердце. Они нас всегда «уничтожали». Не связывайся с русскими!", — говорил Тилль.

В 1978 году Тилль принял участие в юниорском ЧЕ и обеспечил себе попадание в список кандидатов на Олимпиаду-1980. Но его карьера оборвалась еще до Игр. Версий две: согласно первой, ему помешала травма колена. Однако сам Линдеманн придерживается второй, в которой на пути к спортивной славе встал его характер — Тилль часто сбегал из расположения сборной, обменивал у сверстников из капиталистических стран эротические журналы. За эти и прочие шалости Линдеманна отчислили из команды.

В 1979 году карьера Тилля завершилась. А через 15 лет Линдеманн вместе с другом своего отца Рихардом Круспе, а также с Оливером Ридлем и Кристофом Шнайдером создали группу Rammstein. Состав группы не меняется вот уже 30 лет, а их песни давно стали топ-хитами. Причем некоторые из них Тилль сочинил еще в бассейне.