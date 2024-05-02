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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вяльбе назвала американкой стремящуюся поехать на Олимпиаду Ефимову

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о российских спортсменах, которые планируют участие в Олимпийских играх в Париже, а также назвала стремящуюся получить нейтральный статус пловчиху Юлию Ефимову американкой.

Вяльбе назвала американкой стремящуюся поехать на Олимпиаду Ефимову | Источник: Спорт РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов.

«Я не считаю таких спортсменов предателями Родины. Но в тот момент, когда Родина в опасности, может быть, быть, все-таки, правильнее находиться в едином кулаке со своим народом, а не расщепить пальцы? Сейчас нейтральных спортсменов наберется максимум 40. Раскол в обществе обеспечен на 100%. По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Я же общаюсь с людьми. С простыми, причем. Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов», — приводит слова Вяльбе RT.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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