Вяльбе назвала американкой стремящуюся поехать на Олимпиаду Ефимову

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов.

«Я не считаю таких спортсменов предателями Родины. Но в тот момент, когда Родина в опасности, может быть, быть, все-таки, правильнее находиться в едином кулаке со своим народом, а не расщепить пальцы? Сейчас нейтральных спортсменов наберется максимум 40. Раскол в обществе обеспечен на 100%. По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Я же общаюсь с людьми. С простыми, причем. Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов», — приводит слова Вяльбе RT.