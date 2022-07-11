Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в ⅛ финала турнира в Будапеште

Сегодня в 1/16 финала белоруска, занимающая 36-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке венгерскую теннисистку Фанни Штоллар, у которой 357-я позиция, — 6:3, 0:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Александры Саснович будет американка Бернарда Пера (130-й номер рейтинга WTA).
Еще одна представительница Беларуси Юлия Готовко (206) не смогла пробиться в основную сетку этого турнира, уступив в первом квалификационном раунде испанке Марине Бассольс (226) — 6:0, 5:7, 4:6.
Соревнования на грунтовых кортах венгерской столицы завершатся 17 июля.