Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в ⅛ финала турнира в Будапеште

Сегодня в 1/16 финала белоруска, занимающая 36-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке венгерскую теннисистку Фанни Штоллар, у которой 357-я позиция, — 6:3, 0:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Александры Саснович будет американка Бернарда Пера (130-й номер рейтинга WTA).