«Не ощущаю себя чемпионкой “Уимблдона”. Рыбакина — об отношении к ней и очках за триумф

Рыбакина считает, что к чемпионке «Уимблдона» должно быть другое отношение, ведь она победила на турнире «Большого шлема».

"Я бы сказала, что для меня это большое достижение, — сказала теннисистка, отвечая журналистам перед стартом на Открытом чемпионате США. — Конечно, я очень горжусь своей командой. С точки зрения опыта я бы сказала, что это было не самое большое. Я думаю, что это проблема структуры тура.

Честно говоря, немного слабое руководство, потому что у нас так много всего происходит. Я мечтала выиграть «Уимблдон». Жаль. Я чувствую, что на самом деле я не чемпион «Уимблдона». Нужно время, чтобы понять, но когда ты переходишь от турнира к турниру, именно так ты себя и чувствуешь в конце дня".

Победа в Англии вывела бы Рыбакину на второе место в гонке WTA, а две тысячи очков за победу на «Уимблдоне» подняли бы ее в топ-10 мирового рейтинга, но за турнир не начисляли очков.

"Это все, — продолжила казахстанка. — Ситуация с очками. Я не думаю, что это справедливо. Конечно, мы не можем изменить его. Это решение приняли раньше… Зная, что с сегодняшнего дня я могла бы быть второй в гонке… Я не думаю, что это справедливо. Я говорю не только о себе, а просто вообще считаю, что многие игроки платят за все эти решения.

У меня не было ощущения, что я номер два, потому что к тебе другое отношение, когда ты в топ-10 или в топ-20. Даже с победой на «Уимблдоне» это немного другое чувство. Это не то же самое, что быть пятым или четвертым номером. Я, как чемпионка «Уимблдона», должна чувствовать, что, да, теперь внимание обращено на меня и я хорошо играю.