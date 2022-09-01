Белоруска Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала US Open
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла в третий раунд US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла в третий раунд US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/32 финала белорусская теннисистка, занимающая сейчас 26-е место в рейтинге WTA, обыграла в двух сетах украинку Марту Костюк, у которой 65-я позиция, — 6:2, 6:3. В первом раунде Азаренко переиграла американку Эшли Крюгер (244-й номер мирового рейтинга) — 6:1, 4:6, 6:2. В 1/16 финала белоруску ждет встреча с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой (4) и хорваткой Петрой Мартич (54).
Еще одна белоруска Александра Саснович (32) проиграла во втором раунде американской теннисистке Джессике Пегуле (8) — 4:6, 4:6. В 1/64 финала Александра Саснович обыграла в двух партиях итальянку Элизабетту Кочаретто (99) — 6:2, 6:4.
Также сегодня шестая ракетка планеты Арина Соболенко встретится с эстонкой Кайей Канепи (34).
Во втором раунде мужского одиночного разряда соперником белорусского теннисиста Ильи Ивашко (73) будет десятый номер рейтинга АТР поляк Хуберт Гуркач. На старте белорус победил американского теннисиста Сэма Куэрри (287) — 4:6, 6:4, 7:6 (10:8), 6:3.