Белоруска Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала US Open

Сегодня в поединке 1/32 финала белорусская теннисистка, занимающая сейчас 26-е место в рейтинге WTA, обыграла в двух сетах украинку Марту Костюк, у которой 65-я позиция, — 6:2, 6:3. В первом раунде Азаренко переиграла американку Эшли Крюгер (244-й номер мирового рейтинга) — 6:1, 4:6, 6:2. В 1/16 финала белоруску ждет встреча с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой (4) и хорваткой Петрой Мартич (54).