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7 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в ½ финала открытого чемпионата США

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз подряд вышла в полуфинал открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в четвертьфинале шестая ракетка планеты обыграла в двух сетах чешскую теннисистку Каролину Плишкову (22-й номер мирового рейтинга), которая до этого выбила из турнира еще одну белоруску Викторию Азаренко (26) — 6:1, 7:6 (7:4).

В полуфинале Соболенко встретится с победительницей матча между лидером мирового рейтинга полькой Игой Свентек и американкой Джессикой Пегулой (8). В другом полуфинальном поединке французская теннисистка Каролин Гарсия (17) сыграет с представительницей Туниса Унс Джабир (5). В прошлом году Арина Соболенко в полуфинале US Open проиграла канадской теннисистке Лейле Фернандес.

В мужском одиночном разряде в полуфинал турниров серии «Большого шлема» впервые пробился российский теннисист Карен Хачанов (31-й номер мирового рейтинга), одолевший в пятисетовом четвертьфинале представителя Австралии Ника Кирьоса (25) — 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. В поединке за выход в финал US Open соперником россиянина будет норвежец Каспер Рууд (7), который в своем четвертьфинале победил итальянца Маттео Берреттини (14) в трех партиях — 6:1, 6:4, 7:6 (7:4). Еще два полуфиналиста определятся сегодня. Российский теннисист Андрей Рублев (11) сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (26), а испанец Карлос Алькарас (3) будет соперничать с итальянским теннисистом Янником Синнером (13), который в ⅛ финала переиграл белоруса Илью Ивашко (73).

Общий призовой фонд открытого чемпионата США составляет $60 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,6 млн, финалисты US Open — 2022 получат по $1,3 млн. Соревнования на открытых хардовых кортах Нью-Йорка завершатся 11 сентября.

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