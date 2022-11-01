Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Амур
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Адмирал
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Сибирь
10
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
Енисей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Футбол. Еврокубки
20:45
Порту
Атлетико
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
2.11
Вашингтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
2.11
Питтсбург
Бостон
Хоккей. НХЛ
2.11
Рейнджерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
2.11
Тампа-Бэй
Оттава
Хоккей. НХЛ
2.11
Миннесота
Монреаль
Хоккей. НХЛ
2.11
Чикаго
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2.11
Даллас
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
2.11
Калгари
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
2.11
Эдмонтон
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
2.11
Аризона
Флорида
Хоккей. НХЛ
2.11
Ванкувер
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
2.11
Сан-Хосе
Анахайм
Все события
Фоторепортажи
13Первый матч «Авангарда» на новом стадионе в Омске
15«Зенит» забил семь голов «Сочи»
17:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мария Шарапова рассказала о материнстве и дала самые важные советы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова призналась, что была готова к материнству и чувствовала потребность передать ребенку свой жизненный опыт.

Наверх
Источник: соцсети

Шарапова 1 июля родила сына. В апреле она объявляла, что ждет ребенка от британского бизнесмена Александра Гилкса.

«Я действительно была готова к материнству, я мечтала об этом всю жизнь. У меня хорошие отношения с моей мамой, мы очень близки, я единственный ребенок. Поэтому я чувствовала, что готова иметь собственного ребенка и передавать свой опыт. Радостно наблюдать за тем, как растет этот маленький мальчик, хотя это все еще невероятно сложно, потому что я еще не во всем разобралась. Каждый день — это новый вызов. Всегда можно узнать что-то новое и о нем, и о себе. Это невероятно красиво, но и сложно», — сказала Шарапова в интервью NewBeauty Magazine.

«Я думаю, быть собой — это лучший совет, который я могу дать ребенку. Я пыталась ему следовать и старалась никогда не притворяться кем-то, кем я не являюсь. Подлинность особенно актуальна в сегодняшнем обществе, где на нас обрушивается так много разного влияния, хорошего и плохого, побуждающего нас быть теми, кем мы не являемся. Важно помнить, кто вы есть, и говорить то, что вы хотите, а не то, что другие хотят от вас услышать. И продолжайте быть любопытными. Я думаю, что это два самых важных совета в жизни», — добавила бывшая теннисистка.

Шараповой 35 лет. Она является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, серебряным призером Олимпиады 2012 года в Лондоне, обладательницей Кубка Федерации 2008 года. С 1995 года теннисистка проживает в США.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны последние слова Милохина перед расставанием с Медведевой
Стала известна причина внезапной смерти российского бойца ММА
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь